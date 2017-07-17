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Викуловский лагерь принял первую смену после паводка

12:05 17 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото из группы центра "Русичи" ВКонтакте

110 мальчишек и девчонок отдыхают на июльской смене детского оздоровительного образовательного центра "Русичи" в Викуловском районе.

Формально для лагеря это вторая смена – первую отменили из-за затопления моста во время паводка. Однако работа в "Русичах" в это время не останавливалась: сотрудники готовили развлекательную программу для детей, дополняли ее новыми мероприятиями.

Называется смена "Школа веселых перевоплощений". Ребятам предстоит перевоплотиться в прославленных мастеров, спортсменов, хореографов, вокалистов. Для этого в лагере открыты кружки и студии, где с детьми занимаются не только воспитатели и вожатые, но и профессиональные педагоги дополнительного образования.

По итогам смены дети выберут лидеров отрядов. Их имена появятся на новом арт-объекте в "Аллее звезд лагеря".

Отметим, что в 2017 году центр "Русичи" празднует 15-летие со дня основания. В связи с этим вожатые и воспитатели подготовили для отдыхающих множество сюрпризов, подарков и поздравлений.

Евгения Шевцова

Теги: Викуловский район , детский летний отдых

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