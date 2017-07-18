Экодружины наводят порядок на Ямале

Фото ИА "Север-Пресс"

Экологические дружины наводят порядок в городах и районах Ямала. Мероприятия проводят в рамках проекта "Будущее Арктики".

Как сообщает ИА "Север-Пресс", на днях экодесант прибрался в Ноябрьске. Волонтеры, студенты ссузов, специалисты управления по делам семьи и молодежи, представители молодежного совета частично убрали территорию промзоны от несанкционированных свалок.

"Я призываю всех горожан поддержать проект "Будущее Арктики" и поучаствовать в нем", - обратился к жителям города член молодежного совета Дмитрий Ремизов.

В городе экодружины будут работать до 26 августа. В рамках проекта жители Ямала уберут несанкционированные свалки в Муравленко, Надыме, Новом Уренгое, Салехарде и Тарко-Сале.

Отметим, проект инициировал депутат Государственной Думы РФ от Ямала Владимир Пушкарев. Его идею поддержали губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин, партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ", Общероссийский народный фронт и Молодежное правительство Ямала.