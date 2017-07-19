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Принят закон о курортном сборе в нескольких регионах России

17:04 19 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Госдума РФ приняла в третьем чтении закон о введении в ряде регионов пилотного проекта по взиманию платы за пользование курортной инфраструктурой.

Эксперимент будет проводиться на территориях Крыма, Алтайского края, Краснодарского края и Ставропольского края. Субъекты РФ должны принять законы о введении сбора до 1 декабря 2017 года, сам сбор может взиматься с 1 мая 2018 года. Эксперимент закончится 31 декабря 2022 года, передает "Интерфакс".

Плательщиками взноса станут совершеннолетние граждане, остановившиеся более чем на сутки в гостинице или ином объекте размещения. Законом определены льготные категории граждан, которые освобождаются от уплаты курортного сбора. Операторами курортного сбора станут юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по размещению.

Средства от платы за использование курортной инфраструктуры будут направляться на финансирование работ по ее строительству, реконструкции и благоустройству. К курортной инфраструктуре, плату за пользование которой будут взимать, отнесены объекты лечебно-оздоровительного, социально-культурного, спортивного и рекреационного назначения, в том числе парки, городские леса, пляжи и набережные, пешеходные зоны и элементы благоустройства.

Курортный сбор подлежит зачислению в бюджет субъекта РФ, на территории которого проводится эксперимент. Для сбора и распределения этих средств будет создан Фонд развития курортной инфраструктуры, который будет частью средств бюджета субъекта РФ. При этом в 2018 году в бюджеты муниципальных образований будет направлено 70% прогнозируемых доходов от уплаты сбора на территории соответствующего муниципального образования. В последующие годы 100% средств фонда будут распределены между муниципалитетами. В субъектах предлагается создать общественные советы, которые будут контролировать целевое расходование ассигнований фонда.

Курортный сбор вводится в действие законом субъекта РФ. Региональные власти также устанавливают размер курортного сбора и территории, на которых он будет взиматься, порядок и сроки его уплаты и перечисления в бюджет субъекта РФ. Размер сбора при этом не может составлять более 50 рублей с одного человека за сутки пребывания в гостинице в 2018 году и 100 рублей в остальные годы проведения эксперимента. Размер сбора может быть дифференцирован в зависимости от сезона и времени пребывания плательщика в объекте размещения.

"Прогнозируемые доходы от введения курортного сбора рассчитываются исходя из общего туристического потока (за исключением льготных категорий граждан и с учетом пятипроцентного ежегодного роста), среднего числа дней, проведенных гражданами на территории курортов (14 дней), ставки курортного сбора 50 рублей за сутки", - говорится в пояснительной записке к документу.

Таким образом, авторы документа предполагают, что дополнительный объем поступлений в период с 2018 года по 2022 год в Ставропольском крае превысит 2,02 млрд рублей, в Краснодарском крае - 8,3 млрд рублей, в Республике Крым - 16,4 млрд рублей.

Закон принят под названием "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае".

Соб. инф.

Теги: Краснодарский край , Крым , Ставропольский край , туризм , курортный сбор , Госдума , Алтайский край

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