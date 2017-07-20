Около ста гектаров леса горят на Ямале

Фото из официальной группы управления МЧС на Ямале в соцсети "ВКонтакте"

Четыре природных пожара, площадь которых превысила 97 га, действуют в Красноселькупском, Шурышкарском, Пуровском и Надымском районах.

Как сообщает ИА "Север-Пресс" со ссылкой на департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО, 19 июля возникло три очага возгорания, самый крупный - в Шурышкарском районе на площади 80 га. В тушении участвуют 79 человек, задействован вертолет авиакомпании "Ямал".

Особый противопожарный режим в ЯНАО ввели с 1 июня. В лесах запрещается разводить костры, жечь сухую траву и мусор, бросать окурки и проводить пожароопасные работы в границах населенных пунктов. За нарушения предусмотрен административный штраф до 3 тыс. рублей, должностным лицам - до 20 тыс. рублей, юридическим - до 200 тыс. рублей.

При обнаружении пожара следует оперативно сообщить по телефонам: (34922) 5-28-27; 8-800-100-94-00; 101 и 112.