Тюмень готовится к проведению международного этапа АрМИ-2017

Тюменская линия

До старта самого масштабного и зрелищного этапа остаются считанные недели. Финалы дисциплин военных соревнований назначены на 4 и 6 августа.

По словам организаторов, в международном этапе АрМИ-2017 примут участие военные из Белоруссии, Армении, Узбекистана и России. Все они поборются за лидерство в дисциплинах "Инженерная формула" и "Безопасный маршрут". В общей сложности на АрМИ-2017 выступят около 160 человек.

Кроме того, зрители смогут насладиться зрелищными моментами программы с самолётами, вертолётами, танками и самоходными артиллерийскими установками.

Как рассказал начальник ТВВИКУ Дмитрий Евмененко, для воспитанников его учебного заведения это хороший опыт и плацдарм для будущих побед. "Проведение АрМИ-2017 в Тюменской области — это возможность для военных посоревноваться и обменяться опытом с зарубежными коллегами, а для жителей региона — своими глазами увидеть новейшие достижения российских вооруженных сил", - пояснил он и пригласил всех стать свидетелями этого масштабного соревнования.

Для того, чтобы тюменцы смогли приехать на АрМИ-2017 на личном транспорте, во время игр будут работать парковки вместимостью до двух тысяч машиномест, пункты питания и сувенирные лавки, выставки техники и вооружения.