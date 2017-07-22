В Волгограде приставы арестовали ковер

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Ковер местной жительницы, задолжавшей 30 тыс. рублей, арестовали судебные приставы в Волгограде.

Женщина, сделав ремонт в квартире, одной из первых новых вещей для интерьера купила ковер из натуральной шерсти. УФССП указывает, что волгоградка не являлась к приставу на прием, и тот факт, что из-за долга имущество могут арестовать, ее не волновал.

Вскоре сотрудник управления пришел к должнице, чтобы проверить ее имущественное положение. В ходе совершения исполнительных действий он наложил арест на ковер, который находился еще в упаковке.

"Женщина, поняв, что может навсегда лишиться ковра, который она так долго искала, оплатила сумму долга, а также исполнительский сбор в полном объеме на следующий день", — отметили в УФССП.

Судебный пристав снял арест с имущества, а должница пообещала, что больше не будет уклоняться от оплаты долгов, сообщает "Лента.ру".