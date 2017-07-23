В Челябинской области погибли четыре девочки

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Четыре девочки погибли на пожаре в одном из частных домов в д. Верхняя Кабанка Пластовского района Челябинской области.

По данному факту региональными следственными органами Следственного комитета России проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, ночью в доме замкнула проводка. По предварительным данным регионального управления МЧС, она замкнула на веранде дома и, таким образом, отрезала пути эвакуации. По всей видимости, обитатели дома спали и не почувствовали запах дыма. Во время ликвидации возгорания обнаружены тела 6-летних девочек, 12 и 2-летней девочек, мужчина - отец троих девочек госпитализирован в лечебное учреждение с отравлением угарным газом.

При осмотре тел признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.