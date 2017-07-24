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Тюменские ученые разрабатывают сайт для владельцев породистых кошек

14:32 24 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Веб-сервис, который будет выдавать рекомендации владельцу животного, в какой системе лучше выставлять питомца, разрабатывают ученые Тюменского государственного университета.

В числе разработчиков сотрудники кафедры информационных систем Юлия Бидуля, Дмитрий и Иветта Семихины.

Интерфейс веб-сервиса предусматривает две экранные формы: "Режим обучения" и "Режим эксперта". В первую можно вносить эталонные экспертные описания для тренировочной выборки, привязав их к системе судейства (WCF, FIFe) и указав оценку. Во второй накопленные данные можно использовать для анализа описания животного, полученного от эксперта на одной из выставок и получения вероятностной оценки – в какой фелинологической системе данное животное будет более высоко оценено.

"Существует большое количество фелинологических систем племенного разведения кошек, – пояснила доцент Юлия Бидуля. – Одним из отличий таких систем друг от друга является свое видение того, как должна выглядеть та или иная порода. Соответственно, стандарт одной и той же породы в разных системах разнится в описании. Можно предположить, что в таком случае при описании одной и той же породы в стандартах различных систем будет использоваться свой набор слов".

Тренировочная выборка составлена из 48 текстов оценок животных одной породы, из них 30 текстов – оценки в стандарте WCF и 18 текстов – в стандарте FIFE. Результат работы классификатора оценивался при помощи показателя фактического количества призовых мест на выставках для данного животного, полученного путем опроса пользователей системы – владельцев животных. Эти данные вводятся при регистрации на сайте.

В качестве критерия использовался показатель точности: отношение числа совпадений оценки в стандарте, выданной системой, и фактических результатов выставок к общему числу текстов, отнесенных системой к данной оценке. В дальнейшем программисты планируют расширить классификацию на другие стандарты породы, а также изучить влияние признаков породы на оценку экспертов в каждом стандарте, сообщает пресс-служба вуза.

Разработанная система будет использоваться для сбора экспериментальных данных.

Теги: кошки , сайт , ученые , ТюмГУ

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