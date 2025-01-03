Тоболяки могут освоить лепку из глины и рисование акварелью на новогодних каникулах

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мастер-классы по рисованию акварелью и лепке из глины для всей семьи пройдут в мультицентре "Моя территория" в Тобольске 5 и 7 января.

В первый день здесь можно вместе с детьми создать разнообразные новогодние фигурки из глины и воздушного пластилина. Готовые изделия можно будет забрать с собой и подарить близким или использовать для украшения дома на праздники. Начало мастер-класса в 16 часов.

7 января в 17 часов здесь можно будет порисовать акварелью. Тема - празднование нового года.

"Выходные — это замечательный шанс насладиться зимними развлечениями: прокатиться на коньках и санках, слепить снеговика, но самое главное — провести время с семьей. Для этого мы предлагаем тоболякам интерактивные программы, которые сделают новогодние каникулы незабываемыми для взрослых и детей", — рассказала руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Анастасия Кулешова.

Данные мероприятия - часть проекта "По любви" от молодежных команд Тюменской области. Подробная афиша событий доступна на сайте Moi-Portal.ru в разделе "Куда сходить", пишет Мегатюмень.