Тюменский врач объяснил, как защитить кожу от мороза и ветра

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Зимой кожа становится особо чувствительной и требует соответствующего ухода, напоминает врач-дерматолог Ульяна Медведева.

Морозы, ветер и сухой воздух в помещениях приводят к обезвоживанию. Поэтому главный принцип ухода в зимнее время - наполнить кожу влагой.

"Для этого обязательно в зимний период надеваем перчатки на улице в морозную и ветреную погоду. Дома при контакте с бытовой химией, при мытье посуды, надеваем одноразовые резиновые перчатки. Не забываем пить чистую питьевую воду, минимум литр в день, а на ночь включаем увлажнитель воздуха", - посоветовала тюменцам врач.

Для очищения кожи Ульяна Медведева рекомендует использовать мягкие средства на основе увлажняющих масел. После принятия душа также нужно нанести крем с эмолентами.

Современная промышленность предлагает много средств для защиты от мороза: это могут быть питательные кремы, бальзамы, в том числе в формате стика. Наносить их нужно на открытые участки за 10-15 минут до выхода на улицу.