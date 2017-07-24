Акция по безопасности на воде стартовала в Тюменской области

Фото ИА "Тюменская линия"

Второй этап профилактической операции "Вода - безопасная территория" стартовал в Тюменской области 24 июля.

Как сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области, ежедневно специалисты будут проверять безопасность пляжей, раздадут отдыхающим памятки с правилами безопасного поведения на водоемах, будут выявлять нарушения правил пользования маломерными судами и проверять базы для их стоянки. Внимание надзорных групп будет направлено также на несанкционированные места отдыха, на водителей маломерных судов осуществляющих перевозку отдыхающих и участвующих в развлекательных мероприятиях на воде.

Особенное внимание во время проведения профилактической работы будет уделено детской безопасности – именно эта категория остается наиболее беззащитной перед водной стихией. Проводят специальные занятия с детьми, отдыхающими в оздоровительных лагерях. Ребятам рассказывают об основных правилах купания в водоемах и отдыха на берегу, демонстрируют приемы оказания первой помощи утопающим и в случае возникновения экстремальных ситуаций.

Во время рейдов на водоемах будут применены беспилотные летательные аппараты, которые помогут обследовать территорию на воде и на береговой линии, а в случае нарушения оперативно выехать на место.