Спасатели из Екатеринбурга и Абакана помогут справиться с пожарами на Ямале

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Спасатели из других регионов прибыли для оказания помощи в борьбе с лесными пожарами на Ямал. Прилетели 30 человек из Екатеринбурга, еще 110 человек ожидают из Абакана. Рассматривается вопрос по переброске десантных войск из Якутии и Карелии.

Об этом сообщает ИА "Север-Пресс" со ссылкой на начальника "Ямалспаса" Николая Потемкина.

На территории автономного округа действуют 57 природных пожаров на общей площади 5 тыс. 817 тыс. гектаров. За прошедшие сутки ликвидировали 15 пожаров. На тушении работают около 400 человек. К тушению очагов возгорания привлекли 16 вертолетов.

"Основная причина возникновения пожара - это сухие грозы, высокая температура воздуха и неосторожное обращение с огнем - человеческий фактор. По девяти таким случаям работают правоохранители", - отметил заместитель директора департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО Денис Тихомиров. Кроме того, тушение пожаров осложняют в некоторых районах сложные ландшафтные условия.

Всего с начала пожароопасного периода на территории округа ликвидировали 135 пожаров на общей площади более пяти тысяч гектаров. Угрозу населенным пунктам и объектам нет.

По словам Николая Потемкина, всю предстоящую неделю на территории автономного округа еще продержится высокая температура воздуха - 30 градусов, без осадков.

Напомним, глава региона Дмитрий Кобылкин 23 июля ввел режим чрезвычайной ситуации в регионе из-за сложной пожарной обстановки.



