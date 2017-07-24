up

24.07.2017 понедельник

EUR 68.6623

USD 58.9325

В Тюмени 21..23 С 1 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Происшествия

Спасатели из Екатеринбурга и Абакана помогут справиться с пожарами на Ямале

14:21 24 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
89.mchs.gov.ru

Спасатели из других регионов прибыли для оказания помощи в борьбе с лесными пожарами на Ямал. Прилетели 30 человек из Екатеринбурга, еще 110 человек ожидают из Абакана. Рассматривается вопрос по переброске десантных войск из Якутии и Карелии.

Об этом сообщает ИА "Север-Пресс" со ссылкой на начальника "Ямалспаса" Николая Потемкина.

На территории автономного округа действуют 57 природных пожаров на общей площади 5 тыс. 817 тыс. гектаров. За прошедшие сутки ликвидировали 15 пожаров. На тушении работают около 400 человек. К тушению очагов возгорания привлекли 16 вертолетов.

"Основная причина возникновения пожара - это сухие грозы, высокая температура воздуха и неосторожное обращение с огнем - человеческий фактор. По девяти таким случаям работают правоохранители", - отметил заместитель директора департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО Денис Тихомиров. Кроме того, тушение пожаров осложняют в некоторых районах сложные ландшафтные условия.

Всего с начала пожароопасного периода на территории округа ликвидировали 135 пожаров на общей площади более пяти тысяч гектаров. Угрозу населенным пунктам и объектам нет.

По словам Николая Потемкина, всю предстоящую неделю на территории автономного округа еще продержится высокая температура воздуха - 30 градусов, без осадков.

Напомним, глава региона Дмитрий Кобылкин 23 июля ввел режим чрезвычайной ситуации в регионе из-за сложной пожарной обстановки.

Теги: Дмитрий Кобылкин , Ямал , лесные пожары

Последние новости

15:05 Зампрокурора региона примет викуловчан и сорокинцев
14:54 Программа самозанятости помогла более пятистам тюменцам открыть свое дело Фото
14:43 Короткометражка расскажет о Тюмени все
14:32 Тюменские ученые разрабатывают сайт для владельцев породистых кошек
14:21 Спасатели из Екатеринбурга и Абакана помогут справиться с пожарами на Ямале
14:10 На улице Дамбовской изменится схема движения
13:59 Акция по безопасности на воде стартовала в Тюменской области
13:48 В Тюмени презентуют 3D-карту для слабовидящих
13:37 На объездной дороге "Форд" врезался в автокран МАЗ, водитель иномарки погиб Фото
13:26 На участке улицы Олимпийской закроют движение транспорта
Все новости

Архив новостей

Июль, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев приветствовал участников и гостей Курултая-2017

Владимир Якушев поздравил работников торговли с профессиональным праздником

Рабочая группа ответит на вопросы жителей Нижних Аремзян

Политика

В регионе совершенствуется законодательство в сфере инвестиционной деятельности

Координаторы проектов "Единой России" в Тюменской области подвели итоги полугодия

Тюменские единороссы обсудят качество городской среды на форуме в Краснодаре

Экономика

В Тюменском районе отремонтировали шестнадцать автодорог

Портфель привлеченных средств ВТБ в Тюмени вырос в полтора раза

В Китае протестировали сверхбыстрый подвесной поезд

Общество

Зампрокурора региона примет викуловчан и сорокинцев

Программа самозанятости помогла более пятистам тюменцам открыть свое дело

Короткометражка расскажет о Тюмени все

Спорт

Никита Дибрин из Тюмени завоевал европейскую бронзу

Тюменская теннисистка победила в бронзовой встрече

"Тюмень" устроила валидольный матч

Происшествия

Спасатели из Екатеринбурга и Абакана помогут справиться с пожарами на Ямале

На объездной дороге "Форд" врезался в автокран МАЗ, водитель иномарки погиб

Семья из четырех человек погибла в аварии в Ишимском районе
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+