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За аварию с двумя погибшими житель Исетского района пойдет под суд

18:21 24 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
proctmo.ru

Уголовное дело в отношении 30-летнего жителя поселка Коммунар Исетского района направила в суд местная прокуратура. Мужчина обвиняется в нарушении ПДД и управлении автомобилем в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, 24 июня 2017 года около пяти часов утра пьяный водитель на Chevrolet Cruze возле кафе в поселке Коммунар взял себе пассажиров. Шесть из них разместились в салоне, а еще двое в багажнике. На одной из поселковых улиц машину занесло, и она врезалась в опору линии электропередач. От удара двоих пассажиров выбросило из багажника, и они скончались на месте от полученных трав. Погибшие тоже были пьяны. 

Водитель был задержан и по решению суда заключен под стражу. Прокуратура Исетского района утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Исетский районный суд для рассмотрения по существу.

Мужчине грозит лишение свободы на срок от 4 до 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Теги: гибель , уголовное дело , ДТП , прокуратура

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