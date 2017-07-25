Абитуриенты из Замбии и Ганы стали первыми студентами ТИУ

Фото ТИУ

Первыми студентами Тюменского индустриального университета 2017 года стали иностранные граждане, которые будут обучаться в вузе в рамках государственной квоты.

Семь человек из Замбии в течение четырех лет пройдут обучение на направлении подготовки бакалавриата "Строительство" в Строительном институте. Иностранные граждане из Ганы и Вьетнама поступили на "Нефтегазовое дело" в Институт геологии и нефтегазодобычи ТИУ.

В магистратуру на программу "Нефтегазовая геология и геофизика" зачислен гражданин Венесуэлы, к обучению по программе "Моделирование разработки нефтяных и газовых месторождений" приступит магистрант из Узбекистана.

"Граждане других государств целенаправленно приезжают учиться в Тюменский индустриальный университет. Они проходят отборочные испытания в своей стране, при необходимости перед поступлением обучаются на подготовительных курсах. Квоты на обучение иностранцев выделяются вузу сверх установленных бюджетных мест", — уточнил руководитель приемной комиссии ТИУ Василий Шитый.

В 2017 году впервые в рамках квоты в университет на обучение приедут студенты из Сербии, Грузии, Китая, Зимбабве, Кот-д’Ивуара, Мозамбика, сообщает пресс-служба вуза.