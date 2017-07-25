Тюменец Данил Чаюн завоевал золото Всемирных игр по спортивной аэробике

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Серебро в соревнованиях по спортивной аэробике в дисциплине "Танцевальная гимнастика" и золото в "Аэростепе" завоевала сборная России, в состав которой вошел тюменец Данил Чаюн, на X Всемирных играх в польском городе Вроцлав.

Как сообщает Тюменский городской многопрофильный центр, сборную команду ждет чемпионат Европы, который пройдет в городе Анкона (Италия) с 16 по 24 сентября.

Данил Чаюн является аспирантом Института физической культуры Тюменского государственного университета, членом сборной России и мастером спорта международного класса по спортивной аэробике.

"К играм мы готовились в Омске и в Москве. Всемирные игры, как и Олимпийские, считаются главными играми четырехлетия, поэтому для нас, как для всех спортсменов, это самые долгожданные и самые волнительные соревнования, и победа на них – высшее достижение. Мы долго к ней шли, четыре года назад у нас было два серебра в дисциплинах "Аэростеп" и "Аэродэнс". Наконец, мы доказали, что наша команда достойна золота и достойна слышать на пьедестале гимн Российской Федерации. Эти медали, и золото, и серебро, для нас очень важны. На сегодняшний день сильнейшим конкурентом во многих видах программы является сборная Китая, но на чемпионате Европы их не будет, зато будут другие соперники, которых тоже нельзя недооценивать. Даже после золота Всемирных игр мы не намерены расслабляться и будем работать в прежнем темпе", - поделился член сборной России по спортивной аэробике тюменец Данил Чаюн.