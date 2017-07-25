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Десантники тушат лесные пожары на Ямале вручную

13:10 25 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
ic.pics.livejournal.com: фото Анны Баскаковой

Рослесхоз наращивает силы парашютистов-десантников авиалесоохраны для тушения лесных пожаров в Ямало-Ненецком автономном округе.

Высокая грозовая активность стала причиной каскадного роста числа пожаров. С 21 по 24 июля в регионе обнаружено 122 пожара, что составляет более 70% от общего количества всех, обнаруженных в 2017 году. Ликвидирован 51 лесной пожар.

Сложность обстановки заключается в действии пожаров в условиях труднодоступной местности, в районах авиационного применения сил и средств.

По ситуации на 25 июля на Ямале тушат 65 пожаров на землях лесного фонда на площади 14 тыс. 175 га, 4 пожара на землях иных категорий на площади 67 га.

Задействовано 533 человека. На авиамониторинге и тушении работает 16 воздушных судов. Работы проводятся преимущественно ручным способом, т. к. доставка наземной техники невозможна.

Ведется обследование 45 горячи" точек, зарегистрированных системой космического мониторинга лесопожарной обстановки.

Также на крайне удаленных и ненаселенных территориях Ямало-Ненецкого автономного округа действует 11 пожаров грозового происхождения на площади 1 тыс. 638 га, в отношении которых региональной комиссией по ЧС и ПБ приняты решения о нетушении.

По данным пожарам отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики и прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен.

Региональная диспетчерская служба лесного хозяйства проводит контроль за динамикой пожаров с помощью средств космического мониторинга, сообщает пресс-служба Федеральной авиалесоохраны.

Для стабилизации обстановки проводится активное наращивание межрегиональных сил системы авиационной охраны лесов.

В Надымском, Приуральском и Шурышкарском районах помощь региональным силам в стабилизации обстановки оказывают 30 парашютистов-десантников Свердловской авиалесоохраны и 110 парашютистов-десантников Федеральной авиалесоохраны.

Организуется дополнительная переброска парашютистов в т. ч. Федеральной Карельской, Архангельской и Тюменской авиалесоохраны.

На территории округа сложился высокий и чрезвычайный класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды. Температура воздуха превышает +25°С. Снижения классов пожарной опасности в ближайшие сутки не ожидается.

На территории округа введен режим ЧС в лесах регионального уровня.

Теги: Федеральная авиалесоохрана , Ямал , лесные пожары

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