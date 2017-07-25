Время прибытия автобуса можно узнать на портале общественного транспорта Тюменской области

tyumen-city.ru

Функция "прогноз прибытия" появилась на портале общественного транспорта Тюменской области. Сервис позволяет узнать время прибытия автобуса с учетом ситуации на дороге, его реального местонахождения и скорости, сообщает Региональный информационно-образовательный центр.

Чтобы получить эту информацию, необходимо зайти в раздел "Маршруты", выбрать город и нужный маршрут и выбрать на карте необходимую остановку. Во всплывающем окне появится кнопка "Прогноз прибытия". Нажав на нее, пользователь сможет увидеть время прибытия ближайшего автобуса.

Это поможет тем гражданам, которые не пользуются смартфонами или мобильным Интернетом, планировать время выхода на остановку, для того чтобы не опоздать или, наоборот, не ожидать автобуса слишком долго.

Приятным дополнением для пользователей является мобильное приложение "Транспорт72", в котором, кроме прогноза движения автобусов, есть и функция покупки билета на межмуниципальные рейсы, в том числе и для льготных категорий граждан. Оно охватывает всю область, а значит, мониторить ситуацию на дороге теперь смогут не только тюменцы, но и жители всего юга Тюменской области.

Портал общественного транспорта Тюменской области был запущен осенью 2016 года. Ресурс собрал не только информацию о расписании всех городских и межмуниципальных маршрутов, но и данные о тарифах, а также стал площадкой для приема отзывов и предложений. Для этого необходимо лишь авторизоваться с помощью логина и пароля от портала госуслуг (как зарегистрироваться на портале – смотрите здесь.)

Департамент информатизации Тюменской области призывает граждан оставлять свои отзывы и пожелания о работе приложения в форме обратной связи для более эффективной доработки и обновления сервиса.

Справку можно получить по телефону 8-800-100-12-90