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На железнодорожных билетах появились пиктограммы

16:49 25 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
rzd.ru

Информация о доступных в поездке гарантированных услугах в виде пиктограмм появилась на железнодорожных билетах с июля 2017 года.

Как сообщает пресс-служба Тюменского региона СвЖД, информация на билете стала более наглядной и понятной: указывается, оборудован ли вагон кондиционером (в сезон с 26 мая по 4 сентября) и биотуалетом, предоставляется ли пассажиру комплект постельного белья или питания. Пиктограммы также указывают, имеется ли в вагоне возможность провоза мелких домашних животных (для классов обслуживания, в которых провоз животных возможен без выкупа целого купе) и другое.

Печать пиктограмм о наличии гарантированных услуг на электронных билетах планируется начать осенью 2017 года.

Изменен и формат печати информации, размещаемой на бланке проездного документа: выделены жирным шрифтом наиболее важные параметры перевозки, указываются полные наименования станций, добавлена строка даты и времени прибытия пассажира по местному времени, а также информация о времени нахождения пассажира в пути.

Теги: РЖД

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