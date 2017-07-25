В Тюмени обсудили вопросы подготовки медицинских работников

Фото Дениса Зиновьева

42,5 тыс. врачей работают в Уральском федеральном округе, или 36,3 на 10 тыс. жителей. По обеспеченности медицинскими работниками регион немного отстает от общероссийского показателя, который составил 37,3 на 10 тыс. жителей.

Такие данные главам региональных департаментов здравоохранения и руководителям медицинских вузов Уральского федерального округа на встрече в Тюменском государственном медицинском университете сообщил заместитель полномочного представителя президента России в УФО Александр Моисеев.

Большего всего медиков приходится на жителей северных территорий, самый низкий показатель у Курганской области, уточнил Александр Моисеев. При этом одна из главных сложностей уральского здравоохранения – дефицит узких специалистов.

"В медицине главные показатели – качество и доступность. Эти показатели обеспечивают хорошо подготовленные специалисты определенного медицинского профиля и грамотные управленцы в системе здравоохранения. Практика показывает, что с этим не все так гладко, как хотелось бы", - сказал он.

Чтобы реализовать эффективную систему подготовки медицинских работников, создать инновационную систему непрерывного профессионального образования и воплотить инновационные проекты, в России сформировали 13 научно-образовательных кластеров.

Совет Уральского кластера, объединившего Тюменский медицинский университет, Уральский ГМУ (г. Екатеринбург) и Южно-Уральский ГМУ (г. Челябинск), возглавила ректор Тюменского ГМУ Ирина Медведева.

Подводя первые итоги работы, она отметила, что в рамках кластера создается эффективная система для объединения ресурсов, обобщения опыта научных школ, унификации образовательных программ и расширения возможностей сетевых проектов. Университеты активизируют студенческое олимпиадное движение, обмениваются студентами и профессорско-преподавательскими кадрами.

"Создание кластеров способствует улучшению медицинской подготовки медицинских и фармацевтических кадров для региональных систем здравоохранения, в том числе за счет новых совместных образовательных программ и образовательных ресурсов, - отметила Ирина Медведева. - Задачи, поставленные на 2017 перед участниками кластера, диктуют необходимость развития сетевых форм образовательной деятельности, более широкого использования дистанционных технологий и дальнейшего усиления при реализации научных и инновационных направлений".

По мнению специалистов, кластерный подход помогает медикам-выпускникам успешно пройти первичную аккредитацию, которая предполагает электронное тестирование по типу ЕГЭ, демонстрацию практических навыков и решение ситуационных задач.

"Программа ориентирована на компетентностный подход к подготовке кадров. Думаю, что это очень современный подход, который заставляет пересмотреть весь образовательный процесс и ориентироваться на заказчиков кадров. Мы надеемся, что это позволит повысить качество подготовки молодых специалистов", - сказала первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик.

Выпускники Тюменского ГМУ - стоматологи и фармацевты - прошли процедуру в 2016 году, этим летом тестирование проводится для выпускников лечебного и педиатрического направлений. Около половины из них поступят в ординатуру, остальные начнут работать в медицинских учреждениях.

По словам ректора, сложностей с трудоустройством медиков не возникает: Тюменский ГМУ считается главной кузницей кадров для юга Тюменской области и северных регионов.

"Это наш базовый университет, поэтому мы очень заинтересованы во всех выпускниках, не только в целевых студентах, - рассказал директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков. - Мы привлекаем специалистов высокой зарплатой и льготами, надеемся в скором времени запустить программу по обеспечению медиков жильем".

Кургану, где тоже ждут выпускников тюменского вуза, с северными соседями тягаться зарплатами сложно, отметил заместитель губернатора Курганской области по социальной политике Александр Карпов. Однако у территории есть свои козыри.

"За три года мы приобрели для врачей девяносто квартир. Есть хорошие подъемные, действуют федеральные клиники. У нас работает уникальный клинико-диагностический центр гастроэнтерологии им. Витебского, знаменитый центр Илизарова, куда стремятся попасть на работу омичи и челябинцы. Нам нужно вернуться к традициям и работать со студентами с первых курсов, объяснять, что их ждут в Курганской области. Нужно возрождать дух наставничества, чтобы бывший студент чувствовал себя в коллективе, как в семье", - сказал он.

Татьяна Ковалева