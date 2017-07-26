Культурная афиша Тюмени на август

1tmn.ru

Прекрасная возможность провести культурный досуг и получить массу приятных впечатлений от многочисленных мероприятий будет у тюменцев в августе. В их числе – концерт всемирно известного композитора Евгения Доги, спектакли и мюзикл для детей, а также постановки для взрослой публики.

Тюменское концертно-театральное объединение совместно с проектом "Афиша Тюмени" разработали Топ самых интересных событий, который поможет составить собственную культурную программу на предстоящий месяц.

Авторский вечер композитора Евгения Доги с участием Тюменского филармонического оркестра и вокального ансамбля Sunrise "Диалоги о любви" состоится на сцене ДК "Нефтяник" 1 августа, начало в 19 часов. В этом году выдающийся артист отметил свой 80-летний юбилей. Его имя известно во всем мире, а творчество приобрело статус музыкальной классики.

Перу Евгения Доги принадлежат балеты, симфония, камерные сочинения, однако самую большую известность композитору принесли песни и музыка к фильмам, среди которых "Лаутары", "Мой ласковый и нежный зверь", "Мария Мирабелла". Всего Евгений Дога написал музыку к 200 кинокартинам. В программе "Диалоги о любви" будут представлены самые популярные произведения композитора, исполненные оркестром, вокальным ансамблем a capрella и самим юбиляром.

Тюменский театр кукол приглашает юных зрителей на спектакль "Игрушки" 5 и 13 августа в 10 часов 30 минут и в 12 часов. Милые уху, родные строчки стихов Агнии Барто превращают детство любого ребенка в теплый, уютный мир, где есть помощь и поддержка, где есть ласковое слово и одобрение первых шагов, поступков.

12 августа детям расскажут историю о том, как Маша поссорилась с подушкой и отправилась гулять по ночному саду. Одним из завершающих спектаклей летнего сезона кукольного театра станет спектакль "Озорной гусенок", маленькие зрители помогут главному герою справиться с бедой.

Спектакль "Двое в лифте, не считая текилы" с участием российских актеров Дениса Матросова и Петра Красилова тюменцы смогут увидеть 9 августа на сцене Тюменского драматического театра, начало - в 19 часов. Двое мужчин в праздничный вечер 8 марта оказываются запертыми в лифте. Один - импозантный, респектабельный, в дорогом костюме, с чемоданом и роскошным букетом роз. Второй - тусовочной внешности, в майке с черепом, кожаной куртке, с пакетом из продуктового супермаркета и дешевым букетом фиалок. Им предстоит познакомиться поближе и узнать много нового. Зрителям обещают море юмора.

Труппа Тюменского драматического театра в августе порадует горожан спектаклями "Он, она, окно, покойник", "Ханума", "С любимыми не расставайтесь" и "Смешные деньги". А юные тюменцы разгадают тайну золотого ключика, попав на мюзикл "Приключения Буратино".

Познакомиться с перечнем мероприятий от Тюменского концертно-театрального объединения и проекта "Афиша Тюмени" можно в социальных сетях: https://vk.com/afisha_kto.