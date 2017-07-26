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В Свердловской области собаки загрызли ребенка на детской площадке

13:04 26 июля 2017 | mobile | | print версия для печати

Обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) предъявлено двоим жителям д. Пальмино Таборинского района 1963 и 1975 годов рождения Тавдинским межрайонным следственным отделом СК России по Свердловской области.

Наказание за совершение указанного преступления предусмотрено вплоть до 2 лет лишения свободы.

Согласно материалам уголовного дела, днем 5 февраля 2017 года в деревне две оставшиеся без контроля собаки, владельцами которых являлись обвиняемые, напали на 7-летнюю девочку, игравшую на детской площадке у дома по ул. Центральная, 38. От укусов пострадавшая скончалась через непродолжительное время на месте происшествия. Об обнаружении тела ребенка несовершеннолетние очевидцы сообщили около 14 часов 20 минут взрослым, после чего прибывший медработник констатировал смерть девочки.

Ранее сообщалось, что в результате комплекса неотложных следственных действий и оперативных мероприятий, проведенных следователями Следственного комитета и полицейскими, были установлены и допрошены очевидцы произошедшего инцидента – четверо подростков, которые непосредственно видели лежащее тело девочки возле детской площадки, расположенной за местным Домом культуры, при этом недалеко от ребенка находились две большие собаки без намордников и поводков. Также следствием СКР совместно с полицией установлены две семьи, в которых содержались две указанные беспородные собаки, опознанные очевидцами. Впоследствии были установлены и двое местных жителей 1963 и 1975 годов рождения – хозяева собак.

Несмотря на то, что оба обвиняемых вину в инкриминируемом деянии не признают, следователями по уголовному делу проведен комплекс действий, которые, по мнению следствия, оказались достаточными для предъявления обвинения обоим фигурантам. В частности, по уголовному делу было назначено и проведено несколько судебных молекулярно-генетических экспертиз, в результате установлено, что на одежде и теле погибшей девочки обнаружено ДНК, принадлежавшее обеим собакам.

В отношении обоих обвиняемых владельцев собак следствием избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс процессуальных действий, направленных на завершение расследования.

Необходимо также отметить, что в целях устранения причин и условий, которые привели к случившейся трагедии, органами Следственного комитета в ходе расследования внесен ряд представлений в компетентные органы власти, с требованием принятия комплекса мер по исключению таких обстоятельств впредь, сообщает региональное следственное управление СКР.

Теги: убийство , Свердловская область , следственный комитет

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