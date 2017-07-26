На Ямале не поделили дорогу МАЗ и КамАЗ

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МАЗ и КамАЗ столкнулись на 269 км трассы Сургут – Салехард, в районе Ноябрьска.

По предварительным данным, МАЗ с полуприцепом двигался со стороны Муравленко в сторону СП ДПС "Карамовский". По ходу движения был установлен временный дорожный знак 2.7 "Преимущество перед встречным движением".

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При возникновении опасности для движения водитель не принял мер вплоть до полной остановки транспортного средства, не справился с рулевым управлением, в результате чего врезался в КамАЗ.

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В результате ДТП пострадал водитель МАЗа, он в больнице.

По данному факту вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования. Полицейские Ноябрьска проводят проверку, направленную на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.