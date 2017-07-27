В Тюремном замке Тобольска открылся "Больничный корпус"

tiamz.ru

Постоянный выставочный проект "Больничный корпус" открылся в Тобольском тюремном замке.

С новой экспозицией посетители музейного комплекса могут ознакомиться на втором этаже арестантского корпуса №1, где представлен дореволюционный период Тобольской каторжной тюрьмы, сообщает пресс-служба ТИАМЗ.

Тюремный замок в Тобольске построен во второй половине XIX века. К началу XX века в так называемом больничном корпусе размещались камеры для больных, лаборатории, операционный и фельдшерский блоки, аптека, блок питания. В 1883 году по числу пользовавшихся больницей каторжная тюрьма №2 в Тобольске занимала четвертое место в России с показателем 43,2% от общего числа заключенных. Средняя продолжительность нахождения одного арестанта в больнице составляла 50 суток.

Тюрьма в Тобольске ликвидирована в 1989 году. Теперь здесь находится музей сибирской каторги и ссылки.