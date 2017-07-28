Началась регистрация на "ИНФОТЕХ-2017"

Фото ИА "Тюменская линия"

V Тюменская неделя информационных технологий стартует 11 сентября. X Всероссийский форум "Электронное правительство — современный механизм управления регионом" и выставка информационных технологий "ИНФОТЕХ-2017" пройдут 13 и 14 сентября в Тюменском технопарке.

Центральной темой форума станет реализация мер по обеспечению национальных интересов в IT-сфере, в том числе в области цифровой экономики, защиты инфраструктуры и данных.

Для участия в работе форума приглашены руководители регионов и федеральных структур, российские и международные эксперты, а также ведущие российские и международные консалтинговые и IT-компании.

Тюменцев и гостей города, не занятых в сфере IT, в течение недели ждут разноформатные события, среди которых развлекательные, образовательные мастер-классы и зрелищные мероприятия, такие как первые в Тюмени робототехнические соревнования "Кубок РТК", финал чемпионата по робототехнике и программированию на Кубок губернатора, выставка информационных технологий. Программа будет формироваться до сентября и найти ее можно на официальном сайте www.infotex72.ru.

Обязательна регистрация на официальном сайте www.infotex72.ru. Участие в мероприятии бесплатное.

Вопросы по участию и сотрудничеству по телефону 8 (3452) 56-00-56.