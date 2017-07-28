В Нефтеюганске обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной войны

Подозрительные предметы, похожие на боевые снаряды, обнаружил 61-летний житель Нефтеюганска районе протоки Акопас. Об этом он сообщил дежурную часть городского отдела МВД России.

Прибывшие на место происшествия полицейские идентифицировали две ручные гранаты образцов 1933 и 1940 годов, а также корпус от минного снаряда образца времен Великой Отечественной войны. Обследовав данные боеприпасы служебной собакой кинологической службы, был подтвержден факт наличия в предметах взрывчатых веществ.

Для обезвреживания и уничтожения обнаруженных минных снарядов незамедлительно выехала оперативная группа саперов ОМОН управления Российской Гвардии с местом дислокации в Сургуте. Специалисты установили, что изъятые боеприпасы покрыты небольшой коррозией, которая не повлияла на их боевые качества, в гранатах присутствовали взрыватели, не переведенные в боевое положение.

Руководство полиции приняло решение об уничтожении снарядов путем подрыва накладным зарядом, сообщает ГУ МВД России по Югре.