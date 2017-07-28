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Юбилейный сезон Тюменского драмтеатра откроют хорошо забытым новым спектаклем

16:49 28 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Второе пришествие комедийного спектакля "Мирандолина" по пьесе Карла Гольдони в постановке режиссера Владимира Орла состоится на сцене Тюменского драматического театра в середине сентября.

Об этом рассказал директор театра Сергей Осинцев. Прежде "Мирандолину" на сцене ТБДТ ставил заслуженный деятель искусств России Владимир Воробьев, она собирала кассы 10 лет. В спектакле-долгожителе по пьесе "Трактирщица" Карла Гольдони блистали актеры Вениамин Панов, Сергей Кутьмин, Елена Махнева, Жанна Сырникова, Михаил Заец, Сергей Осинцев, Александр Колдобенко, главную женскую роль сыграла Татьяна Пестова, мужскую - Владимир Орел. В нынешней постановке последний выступит в роли режиссера. 

"Это был кассовый спектакль в свое время. Владимир Орел решил восстановить "Мирандолину". В главной роли Эвелина Резепова. Других персонажей сыграют Дмитрий Куклев, Александр Кудрин, Константин Антипин. Планируется выпуск 15 сентября", - уточнил Сергей Осинцев. 

Напомним, в новом, 160-м театральном сезоне тюменцев и гостей города ждет постановка "Господа Головлевы" по роману Салтыкова-Щедрина, а к новому году - сказка-мюзикл "Снежная королева". 

Ирина Ромашкина

Теги: Владимир Орел , Тюменский драматический театр , театр , Сергей Осинцев

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