Жители региона формируют туристический бренд Тюменской области

Фото ИА "Тюменская линия"

Интернет-опрос на сайте testograf.ru среди жителей Тюменской области проводят до 5 августа 2017 года.

Ответив по теме на восемь вопроса с вариантами ответа или оценочной шкалой и, дав один развернутый ответ в свободной форме, каждый житель Тюменской области становится участником тотального проекта по формированию туристического бренда региона.

Напомним, чтобы повысить узнаваемость и туристическую привлекательность региона, департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области запустил медиакампанию по продвижению туристических услуг в Тюменской области в июне 2017 года.

Медиакампания предполагает разработку фирменного стиля Тюменской области, создание единого туристического портала, организацию информационных поводов "До встречи в Тюмени!", проведение "Блог-тура" по достопримечательностям региона, продвижение в социальных сетях, формирование фото-, видеоконтента и др.

Одним из путей решения сбора информации стали обсуждения в фокус-группах. Участники семи из восьми фокус-групп, в которые вошли историки и краеведы, маркетологи, две группы в бизнес-сфере, группа туристической индустрии, а также СМИ, выявили основные направления, которые могут составить семантическое ядро бренда.

Иностранцы фотографируют в Тюмени и области архитектурные сооружения, исторические памятники и здания. Люди из Петербурга и европейских городов отмечают – старая Тюмень очаровывает. Резьба деревянных домов, зелень и набережная – привлекательные пункты города, отмечают в фокус-группах.

Молодежь приезжает учиться, жители других регионов страны посещают экскурсии и горячие источники, музыкальные и гастрономические фестивали. Развивается медицинский и бизнес-туризм.

culture.ru

Легендирование

Маркетологи Тюмени, участвующие в создании бренда области, предложили "залегендировать" регион. Маркетинговый ход предполагает искусственное создание "счастливых" мест, которые "помогут" исполнить желание, принести удачу, найти любовь.

"Это то, как маркетологи могут запаковать ту старину, эту вкусноту, которую они взяли из материалов историков и краеведов. Хотим мы этого или нет, но Филипп Киркоров, который приезжает в ресторан "Чум", заходит в квадрат, который окрестил шаман, и зажмуривает глаза, загадывая желание. В каком бы мы ни были социальном статусе, легендирование работает", - рассказала директор по развитию регионального проекта "Моя территория" Ольга Петрушина, курирующая проект.

Фото ИА "Тюменская линия"

Фестивали и события

По замыслу авторов проекта, нужно вовлечь как можно больше фестивалей и событий, которые можно включать в туристические маршруты.

"К этому есть тенденции. Например, этнофестиваль "Небо и земля" собрал в 2017 году около семи тысяч посетителей. Эти ребята начинали все сами. Они за десять лет сильно переломили восприятие этнофестиваля и расширились: туда приезжают звезды и много туристов", - привела пример Ольга Петрушина.

В Тобольске подобным решением стал фестиваль исторической реконструкции "Абалакское поле". В 2017 году Абалак собрал около 15 тыс. человек. Тобольск уже известен на международной арене: духовную столицу Сибири знают больше, чем Тюмень, считают эксперты.

Фото ИА "Тюменская линия"

Сибирь глазами иностранцев

Тюмень, в представлении приезжих, - это город, удобный для жизни, зеленый, цветочный, чистый, комфортный, с интересной историей, красивой архитектурой. Это место, в которое хочется вернуться.

Малоизвестный город в России, воспринимается как неизвестная провинция.

В толках иностранцев Сибирь оценивают как дремучий край, которым запугивают детей. Такое мнение высказал художественный руководитель "Радио Победы" в Тюмени, краевед, научный сотрудник Литературно-краеведческого центра Централизованной городской библиотечной системы Тюмени Валерий Чупин.

"В Польше есть поговорка, которой до сих пор пугают детей Сибирью. Когда во Франции, Германии, Польше узнают, что ты из Сибири, люди очень удивляются", - рассказал он.

Иностранцы ценят русскую резьбу: ценители разделяют томскую, уральскую и сибирскую резьбу. Деревянная архитектура уникальна. Европейцев привлекает аутентичность культуры тюменского региона, но ассоциируют ее с народами ханты и манси.

"К нам приезжала делегация из Германия. Они интересовались у меня, где можно посмотреть аутентичную культуры народов ханты и мансы. Расстроились, что в Тюмени не нашли такого. Я посоветовала поехать в музей на озеро Андреевское, но им сложно было туда добраться. Тогда они отправились в ресторан "Чум", чтобы познакомиться с этой культурой. В их представлении народности Сибири живут так, как живут ханты и мансы", - рассказала первый заместитель генерального директора Тюменского музейно-просветительского объединения Галина Казакевич.

Директор Тюменской областной научной библиотеки им. Д.И. Менделеева Ольга Адамович поделилась, что гости из жарких стран воспринимают край, как возможность отдохнуть от солнца и зноя, выезд из каменного, стеклянного города в деревянный.

"Вы счастливые, вам хорошо дышится. Вы прекрасно сохранились – у вас вечная мерзлота", - говорят жители экватора.

Экскурсовод Любовь Витковская рассказала, как однажды одна испанка, узнав, что обращается с сибирячкой, произнесла: "Бедненькая женщина! Как много тебе надо теплой одежды". По словам экскурсовода, сибиряки вызывают сожаление: их надо пожалеть, накормить, их заедают комары, а зимой донимает холод.

www.annpz.ru

Нефть и деньги

Тюмень и регион ассоциируют с нефтедобычей и хорошим благосостоянием жителей. Краевед Александр Петрушин считает, что мировой бренд Тюмени и всего региона – это нефть.

"Я знаю факты, когда делегации по деловому туризму приезжают, просят показать, как добывают нефть. Им отвечают: "У нас нефти нет, все на Севере". Почему нет? У нас в Успенке "Лукойл" сделал полигон. Там стоит нефтяная вышка, которая снималась в фильме "Сибиряк". Там со студентами работают мастера своего дела, они и нефть подарят. Тюменская область – это уже нефтяная провинция, потому что в Уватском районе добывают десять миллион тонн в год, как в Башкирии", - рассказал Александр Петрушин.

Его коллеги напомнили, что и в Тобольском районе есть месторождения, о которых тоже не все знают.

autotravel.ru

Земля знаменитых имен и злых комаров

"Каторга, комары, Ермак, Менделеев, Распутин... К нам приезжали исследователи из США, все знают про Распутина и специально едут в Покровское, ищут музей. Его воспринимают в соответствии со стереотипным голливудским образом, мистифицированный", - рассказал руководитель исследовательской лаборатории ТюмГУ Сергей Козлов.

panoramio.com

Транссибирская магистраль

Среди путешественников из Европы много тех, кто желает прокатиться по Транссибирской магистрали.

"К нам приезжал писатель из Швейцарии, который пожелал проехать в плацкарте по Трансибу, чтобы прочувствовать специфику", - поделилась главный библиотекарь Централизованной городской библиотечной системы Анна Онищенко.

Французов с книгой о Трансибе встречали и в Тюмени, и в Тобольске. Свой опыт общения с путешественниками рассказала экскурсовод Любовь Витковская.

"Однажды в Тобольске встретила трех бабулек в дождевиках. Стоят посреди площади, не знают языка, и у них нет экскурсовода. Я задалась вопросом: как же они решились на путешествие Париж – Москва самолетом, а дальше поездом и автобусом в Тобольск? А они гордо ответили: "У нас вышла книга "Трансибирская магистраль на французском". Это значимо для них", - пояснила Любовь Витковская.

Фото ИА "Тюменская линия"

Тюмень – пограничный город

По мнению экспертов, слово Тюмень воспринимается многогранно. Это первый город, основанный россиянами за Уралом - граница европейский и сибирской России.

"Нам нельзя не воспользоваться тем, чтобы презентовать себя как "Ворота Сибири". Не надо отказываться от наследия. Был слоган: "Открой свою Сибирь". Один из слоганов: "Тюмень – ворота Сибири". Это и картина Сурикова "Покорение Сибири Ермаком", и река Тура, по которой Ермак следовал", - считает писательница, автор книг "Этюды о Тюмени", "Легенды и тайны Тюмени", "Незабытая Тюмень" и "Дом Пионеров" Елена Дубовская.

Фото ИА "Тюменская линия"

Город реализации любых профессиональных возможностей и идей

"Если Нью-Йорк – город контрастов, то Тюмень – город калейдоскопичных контрастов. Это и спорт, и рекреация, Тюмень литературная, биатлон, футбол, хоккей. Сопричастность к большим событиям – революция, царь, события, город-сад. Если раньше говорили, Тюмень – столица деревень, то теперь можно сказать: Тюмень – столица перемен", - считают эксперты.

По их словам, Тюмень – это город с особым ритмом, он отличается от мегаполисных городов, разница чувствуется.

"Тюмень – город на большой дороге, город транзитный. Здесь очень много эклектики – это достоинство областной столицы. Тюмень динамична. Это город торговли, город обогащения. И культ обогащения здесь очень четко чувствуется. Пусть он патриархальный, традиционный – в этом есть своя изюминка. Тюмень еще ищет свою идентичность", - подытожил совет фокус-группы заведующий сектором социальной антропологии Института проблем освоения Севера Тюменского научного центра Российской академии наук, историк Алексей Конев.

admtyumen.ru

По словам Ольги Петрушиной, работа по сбору информации для формирования туристического бренда региона находится на заключительной стадии.

"Сейчас мы заканчиваем обработку данных семи фокус групп: кластерный и частотный анализ. Идет интернет-опрос населения, мы хотим знать, что жители думают о Тюменской области и как ее воспринимают. К 4 августа мы планируем создать бриф для распространения дизайнерам", - подытожила ход работы Ольга Петрушина.

Результаты работы представят руководителям проекта: директору департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрею Пантелееву и директору областного департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Павлу Белявскому. После коллегиальной оценки специалистов собранные материалы передадут в работу дизайнерам.

Фото ИА "Тюменская линия"

Ирина Ромашкина