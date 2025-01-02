Эксперт объяснила, как сэкономить на авиаперелетах

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новогодние каникулы – время для путешествий. Быстрее и удобнее добираться до нужного места на самолете, но вместе с тем, авиаперелеты – довольно дорогое удовольствие. Руководитель отдела по работе с партнерами проекта Promokodus.com Елена Морозова рассказала tmn.aif.ru как сэкономить на авиаперелетах.

"Во-первых, стоит использовать субсидированные билеты, так как государство выделяет средства на поддержку непопулярных маршрутов, что позволяет сделать поездки доступнее. В программе субсидий участвуют 270 маршрутов, включая такие направления, как Казань — Мурманск и Калининград — Псков. Хотя стоимость билетов полностью не компенсируется, экономия все равно ощутима", — сказала эксперт.

Кроме того, важно сравнивать цены в разных поисковиках. Авиакомпании продают билеты, как через свои сайты, так и через онлайн-агентства. Чтобы не тратить время на проверку цен на множестве ресурсов, можно воспользоваться агрегаторами, которые автоматически обрабатывают информацию и предлагают самые выгодные варианты. Также рекомендуется покупать билеты туда и обратно сразу, так как комбинированный билет часто оказывается дешевле, чем два отдельных. Авиакомпании предлагают скидки на такие бронирования, рассчитывая на продажу дополнительных услуг на борту, таких как выбор места или питание.

"Следите за распродажами и акциями, так как многие сервисы бронирования предлагают скидки на новогодние праздники. Информацию о распродажах можно найти как на официальных сайтах авиакомпаний, так и на сайтах-купонниках, где собраны промокоды и специальные предложения. Наконец, стоит зарегистрироваться в программе лояльности авиакомпании, что позволит накапливать баллы за перелеты и покупки у партнеров, таких как отели и рестораны. Накопив достаточное количество миль, вы сможете обменять их на бесплатный билет или повысить класс обслуживания", — посоветовала Елена Морозова.