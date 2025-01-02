Более 300 тюменцев приняли участие в форумах Росмолодежи

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

333 жителя Тюменской области приняли участие в 29 форумах в 2024 году. Эти мероприятия стали платформой для обмена опытом, обсуждения актуальных проблем и реализации инициатив молодежи.

Среди форумов, которые посетили наибольшее количество тюменцев, можно выделить форум молодежи Уральского федерального округа "УТРО" (124 участника), форум и фестиваль молодого искусства арт-кластера "Таврида" (46 участников),Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов" (26 участников), Всероссийский молодежный форум "ШУМ" (18 участников).

"Участие в форумах предоставляет молодым людям возможности для раскрытия своего потенциала, обмена знаниями и воплощения собственных идей. На таких событиях жители региона могут презентовать свои проекты и получить помощь для их реализации. Мы рады тому, что все больше ребят активно участвуют в молодежных форумах, и будем стремиться освещать эти мероприятия как можно чаще, чтобы привлечь еще больше участников", — рассказал куратор молодежных проектов и пространств Тюменской области Илья Титов.

На форумах у участников есть возможность представить свои идеи на грантовых конкурсах. Как сообщает "Мегатюмень", в 2024 году 12 человек стали победителями конкурса от Росмолодежи и получили поддержку на общую сумму более пяти миллионов рублей. Среди них Валерия Кривоногова с проектом "Марафон социального проектирования “Батл идей”. Сумма поддержки — 440 тыс. рублей. Анна Новосельцева представила программу с проектом образовательная лаборатория "Креативный код". Сумма поддержки — 176 тыс. рублей. Александр Слободянюк победил с проектом "Интенсив традиционной музыкальной культуры России". Сумма поддержки — 390 тыс. рублей.

Также в 2024 году 19 тюменцев вошли в список лучших участников форумов Росмолодежи. Среди них студентка Тюменского государственного университета, участница Всероссийского молодежного образовательного форума "ШУМ", форума молодых ученых "Полюс", Всероссийского молодежного образовательного форума "Ростов", фестиваля молодого многонационального искусства "Таврида. АРТ" и Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов" Богдана Уткевич.

"Форумы Росмолодежи — это отличная возможность улучшить soft skills, познакомиться с интересными людьми, выступить с проектами перед большой аудиторией, пообщаться с экспертами и даже получить предложение о работе. Они также позволяют посетить новые места по всей России, например, в этом году я побывала в Калининградской области. Особенно приятно, что я стала одним из лучших участников форумной кампании и вошла в экспертный клуб "Гагарин". Это неожиданность, но я рада, что мои усилия и потенциал были замечены. Этот шаг подтолкнул меня к развитию в молодежной политике и я поняла, кем хочу стать в ближайшие пять лет", — поделилась член экспертного клуба выпускников "Гагарин" Росмолодежи Богдана Уткевич.