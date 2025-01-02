В 2025 году пройдут обменные гастроли коллективов Тюменской области, Югры и Ямала

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Межрегиональный проект "Культурное сотрудничество" будет возрожден. Обменные гастроли лучших творческих коллективов Тюменской области, Югры и Ямала состоятся в 2025 году, сообщает региональный департамент культуры.

В январские праздники жители Ханты-Мансийска смогут посетить спектакли Тобольского драматического театра им. П.П. Ершова. Артисты одного из старейших театров Сибири представят два спектакля "Тетушка Чарли" по пьесе Брэндона Томаса (5 января) и новогоднюю сказку "Снеговик" (6 января).

С 14 по 16 февраля Няганский ТЮЗ выступит на сцене Большого тюменского драматического театра, где покажет "Калечину-Малечину", получившую в 2024 году национальную премию "Золотая маска", и концерт во времени "Цехъ поэтовъ". В апреле 2025 года артисты концертно-театрального центра "Югра-Классик" отправятся с гастролями на Ямал.

Возрастное ограничение: 6+.