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Десятилетний пассажир пострадал в аварии на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск

Происшествия, 19:40 01 января 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Десятилетний пассажир Volvo пострадал в аварии на 183-м км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск 1 января, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Иномарка съехала в кювет и опрокинулась под Тобольском.

По предварительным данным, 46-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля, не справилась с его управлением. Она неправильно выбрала скорость.

“В автомобиле ехали водитель и двое ее племянников 10-ти и 18-ти лет. 18-летняя девушка и водитель не получили травм. Все были пристегнуты ремнями безопасности”, – добавили в региональной Госавтоинспекции.

Люди ехали из Тюмени в Тобольск в гости. У водителя стаж за рулем один год.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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# Тобольск , трасса Тюмень - Ханты-Мансийск

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