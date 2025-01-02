Десятилетний пассажир пострадал в аварии на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск
Происшествия, 19:40 01 января 2025
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Десятилетний пассажир Volvo пострадал в аварии на 183-м км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск 1 января, сообщает региональная Госавтоинспекция.
Иномарка съехала в кювет и опрокинулась под Тобольском.
По предварительным данным, 46-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля, не справилась с его управлением. Она неправильно выбрала скорость.
“В автомобиле ехали водитель и двое ее племянников 10-ти и 18-ти лет. 18-летняя девушка и водитель не получили травм. Все были пристегнуты ремнями безопасности”, – добавили в региональной Госавтоинспекции.
Люди ехали из Тюмени в Тобольск в гости. У водителя стаж за рулем один год.
Обстоятельства ДТП выясняются.