Ишимские спасатели напомнили горожанам о безопасности на воде

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В рамках проведения второго этапа профилактической операции "Вода – безопасная территория" сотрудники Ишимского отдела ГИМС совместно с сотрудниками госпожнадзора и МВД проинспектировали места массового отдыха людей вблизи водоемов и рек Ишима.

Главной задачей операции является предупреждение населения о правилах безопасного поведения на воде и на берегу, выявление нарушений правил эксплуатации маломерных судов и проверка базы для их стоянки.

Нечастые жаркие дни все равно заставляют горожан приходить для отдыха на городской пляж, где еще недавно все было затоплено. Многие, игнорируя запрещающие знаки о купании в реке, подвергают свою жизнь и жизнь своих детей опасности. Ситуацию также усугубляет распитие спиртных напитков во время отдыха вблизи воды, что увеличивает процент несчастных случаев, отмечают в пресс-службе МЧС России по Тюменской области.

В ходе рейда с гражданами были проведены инструктажи. Каждому отдыхающему была вручена памятка о поведении на воде и телефоны экстренных служб.