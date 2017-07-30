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Ишимские спасатели напомнили горожанам о безопасности на воде

10:31 30 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
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В рамках проведения второго этапа профилактической операции "Вода – безопасная территория" сотрудники Ишимского отдела ГИМС совместно с сотрудниками госпожнадзора и МВД проинспектировали места массового отдыха людей вблизи водоемов и рек Ишима.

Главной задачей операции является предупреждение населения о правилах безопасного поведения на воде и на берегу, выявление нарушений правил эксплуатации маломерных судов и проверка базы для их стоянки.

Нечастые жаркие дни все равно заставляют горожан приходить для отдыха на городской пляж, где еще недавно все было затоплено. Многие, игнорируя запрещающие знаки о купании в реке, подвергают свою жизнь и жизнь своих детей опасности. Ситуацию также усугубляет распитие спиртных напитков во время отдыха вблизи воды, что увеличивает процент несчастных случаев, отмечают в пресс-службе МЧС России по Тюменской области.

В ходе рейда с гражданами были проведены инструктажи. Каждому отдыхающему была вручена памятка о поведении на воде и телефоны экстренных служб.

Теги: купание , МЧС , пляжи , безопасность

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