Юным патриотам рассказали о пожарной безопасности

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Региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" посетили сотрудники государственного пожарного надзора Тюменской области.

Специалисты отдела надзорной деятельности и профилактической работы №11 рассказали ребятам о профилактической акции "Вода – безопасная территория". Главной задачей профилактической операции является предупреждение населения о правилах безопасного поведения на водных объектах, а так же о том, чем может обернуться пренебрежение правилами.

Так же с воспитанниками "Аванпоста" провели краткий инструктаж о мерах пожарной безопасности и тренировку по эвакуации в случае чрезвычайной ситуации.

Теперь ребята знают все правила, которые им могут пригодиться во время летнего отдыха не только для обеспечения собственной безопасности, но и для окружающих их людей, сообщает пресс-служба МЧС России по Тюменской области.