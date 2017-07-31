up

31.07.2017 понедельник

EUR 69.6779

USD 59.5436

В Тюмени 21..23 С 2 м/с
ветер юго-восточный

﻿
Главная / Новости / Происшествия

 В Тюмени попался житель Екатеринбурга, разъезжавший без прав двадцать лет

16:16 31 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
g1.nh.ee

Уголовное дело в отношении 51-летнего жителя Екатеринбурга отправила в суд прокуратура Тюменского района. 

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). 

Как следует из материалов уголовного дела, екатеринбуржец в автошколе не обучался и водительские права не получал. Он сам изучил правила дорожного движения, научился водить машину и с 1994 года стал управлять транспортным средством. За езду без прав, в том числе в состоянии опьянения, мужчина привлекался к административной ответственности. Чтобы придать правомерность своей езде, водитель в январе 2017 года купил себе поддельное водительское удостоверение. 

1 июня 2017 года около часа ночи мужчину, который на Geely MK возвращался из командировки из казахстанского Петропавловска, остановил сотрудник ДПС у п. Богандинский Тюменского района. Предъявленные водителем права вызвали подозрение. По базе данных выяснили, что документ екатеринбуржцу не выдавался. Мужчина был доставлен в отдел полиции для разбирательства. 

Прокуратура Тюменского района утвердила по данному уголовному делу обвинительное постановление и направила материалы дела мировому судье для рассмотрения по существу. 

Санкция ч. 3 ст. 327 УК РФ предусматривает штраф в размере до 80 тыс. рублей, обязательные работы на срок до 480 часов или исправительные работы на срок до 2 лет, отмечает пресс-служба прокуратуры региона.

Теги: полиция , поддельные права , прокуратура

Последние новости

18:49 Юнармия обучит боевому делу гостей Международных армейских игр - 2017
18:27 Уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда расследуют в Тобольске
18:16 Черный лесоруб-рецидивист предстанет перед судом
18:05 Жители региона формируют туристический бренд Тюменской области Фото
17:54 1 августа - события дня
17:43 Беспилотники помогут судейству на АрМИ-2017
17:32 Социальные сети проникли в гаджеты тюменцев
17:21 Особые жители Боровского побывали на экскурсии в Ялуторовске
17:10 Военные из четырех стран поборются за кубок АрМИ-2017
17:00 Юных тюменцев научат готовить цезарь и пиццу-лодочку
Все новости

Архив новостей

Июль, 2017
﻿

Губернатор

Власти помогут семье с тройняшками из Ишима решить жилищный вопрос

Достижения Тюмени – результат труда и любви каждого горожанина, считает губернатор

Ялуторовску выделили тридцать шесть миллионов на благоустройство дворов

Политика

Новый закон наведет порядок в садах и огородах

В России отменяется крепостное избирательное право

Технология машиночитаемого кода будет использована в единый день голосования

Экономика

ВМФ России получит тридцать новых кораблей и судов

Тюменских экспортеров приглашают на конкурс

Кофе в России подорожает на двадцать процентов

Общество

Юнармия обучит боевому делу гостей Международных армейских игр - 2017

Жители региона формируют туристический бренд Тюменской области

1 августа - события дня

Спорт

Тюменский велогонщик выиграл два золота на первенстве страны

Тюменский легкоатлет завоевал бронзу ЧР

Тюменский легкоатлет – чемпион Сурдлимпиады в Самсуне

Происшествия

Уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда расследуют в Тобольске

Черный лесоруб-рецидивист предстанет перед судом

В Югре разыскивают пропавшую молодую женщину
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+