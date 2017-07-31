В Тюмени попался житель Екатеринбурга, разъезжавший без прав двадцать лет

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Уголовное дело в отношении 51-летнего жителя Екатеринбурга отправила в суд прокуратура Тюменского района.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

Как следует из материалов уголовного дела, екатеринбуржец в автошколе не обучался и водительские права не получал. Он сам изучил правила дорожного движения, научился водить машину и с 1994 года стал управлять транспортным средством. За езду без прав, в том числе в состоянии опьянения, мужчина привлекался к административной ответственности. Чтобы придать правомерность своей езде, водитель в январе 2017 года купил себе поддельное водительское удостоверение.

1 июня 2017 года около часа ночи мужчину, который на Geely MK возвращался из командировки из казахстанского Петропавловска, остановил сотрудник ДПС у п. Богандинский Тюменского района. Предъявленные водителем права вызвали подозрение. По базе данных выяснили, что документ екатеринбуржцу не выдавался. Мужчина был доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Прокуратура Тюменского района утвердила по данному уголовному делу обвинительное постановление и направила материалы дела мировому судье для рассмотрения по существу.

Санкция ч. 3 ст. 327 УК РФ предусматривает штраф в размере до 80 тыс. рублей, обязательные работы на срок до 480 часов или исправительные работы на срок до 2 лет, отмечает пресс-служба прокуратуры региона.