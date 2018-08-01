Новый учебный год: срочно нужны добрые феи-крестные

Фото из архива ТОО "Радость" Фото из архива ТОО "Радость"

169 первоклашек из семей, состоящих в Тюменской областной общественной организации многодетных "Радость", готовятся к 1 сентября.

Также, как и всем другим детям, ребятам хочется пойти в красивой школьной форме, с огромным букетом и, конечно, с настоящим школьным портфелем, наполненным пахнущими свежей бумагой тетрадками, отточенными карандашами, счетными палочками, прописями и прочей школьной утварью, которую так любовно готовят родители. Первый раз - в первый класс, должно быть каждый помнит это щемящее чувство. И даже многодетный родитель, отправляя не первое чадо в школу, смахивает слезу: малыш вырос.

Так вот: из 169 первоклашек из многодетных к школе пока никто пока не готов, у них есть только вещи, оставшиеся по наследству от старших братьев и сестер.

Фото из архива ТОО "Радость" Фото из архива ТОО "Радость"

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель "Радости" Елена Майсюк, сейчас актив организации занят тем, что ищет благотворителей, чтобы дать детям портфели хотя бы в первый класс. Все прочие школьники просто так получить ничего не могут - они должны помочь найти все то, что им нужно. К примеру, они могут принять участие в сборе школьных вещей, раздаче листовок.

Фото из архива ТОО "Радость" Фото из архива ТОО "Радость"

"У нас есть давние друзья-спонсоры, которые видят, что помощь уходит по назначению, приезжают, проверяют на раздачах, скажем, "Альфастрахование-ОМС" и "Тюменские моторостроители", и мы им очень благодарны, и всегда готовы отчитаться за каждый рубль, каждую тетрадку, - отметила Елена Майсюк. - К сожалению, господдержки, как в Москве, у нас в этом плане нет. Если пенсионеры получают гарантированный прожиточный минимум, то многодетная семья имеет право на пособие, если доход меньше 5 тыс. рублей, и в этом случае платят 402 рубля 50 копеек, поэтому помощи мы просим не на пустом месте. Наши дети вырастут, станут налогоплательщиками, будут работать на экономику и ВВП родной страны, есть смысл немного помочь им хотя бы к началу учебного года".

Всего в многодетной "Радости" более 1 тыс. 500 школьников. В среднем в одной семье четыре ребенка, нетрудно прикинуть, сколько нужно денег родителям на то, чтобы отправить в школу, скажем, хотя бы двух. А ведь есть и те, у кого в семье, как у самой Елены, четыре школьника сразу.

Фото из архива ТОО "Радость" Фото из архива ТОО "Радость"

"Обычно самая большая проблема с обувью, канцелярией, колготками, портфелями на все возраста. В прошлом году нам в этом плане помогли два предпринимателя, которые просили их не называть, - один занимается женскими сумками, другой - охотничьими товарами - дал пару рюкзаков, - рассказала Елена Майсюк. - Одна добрая женщина по имени Наталья каждый год покупает зимой, в сезон распродаж, ящик-два-три школьной обуви. Она не работает в Газпроме, к примеру, не торгует на бирже, просто считает, что делает хорошее дело - и мы все за нее молимся".

Еще Елена отметила с благодарностью Выставочный зал, который дает возможность в дни школьной ярмарки обратиться многодетной организации к покупателям. Кто дневник купит, положит в общую корзинку, кто ластик, а кто и пару блузок, к примеру. Рады всему.

Фото из архива ТОО "Радость" Фото из архива ТОО "Радость"

"Еще мы просим у предпринимателей отдать что не жалко, а для очень нуждающихся проводим две раздачи из вещей, собранных на нашем складе в течение года", - отметила руководитель многодетной организации.

К слову, сами многодетки взяли опеку над парой бабушек с внуками, которые никакого отношения к организации не имеют, но, как появляется возможность пригласить их на раздачу вещей, это делается непременно. "Это наши постоянные клиенты", - улыбается Елена Майсюк.

Перейдя к конкретной цифре, напомним добрым людям, что 169 первокласников очень хотят пойти в школу с новенькими портфелями, возможно, их мечтам суждено сбыться, чудеса бывают и под новый школьный год, не так ли?

Помочь многодеткам можно здесь: https://vk.com/club77458679

Евгения Тенегина