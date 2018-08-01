Новый учебный год: срочно нужны добрые феи-крестные
169 первоклашек из семей, состоящих в Тюменской областной общественной организации многодетных "Радость", готовятся к 1 сентября.
Также, как и всем другим детям, ребятам хочется пойти в красивой школьной форме, с огромным букетом и, конечно, с настоящим школьным портфелем, наполненным пахнущими свежей бумагой тетрадками, отточенными карандашами, счетными палочками, прописями и прочей школьной утварью, которую так любовно готовят родители. Первый раз - в первый класс, должно быть каждый помнит это щемящее чувство. И даже многодетный родитель, отправляя не первое чадо в школу, смахивает слезу: малыш вырос.
Так вот: из 169 первоклашек из многодетных к школе пока никто пока не готов, у них есть только вещи, оставшиеся по наследству от старших братьев и сестер.
Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель "Радости" Елена Майсюк, сейчас актив организации занят тем, что ищет благотворителей, чтобы дать детям портфели хотя бы в первый класс. Все прочие школьники просто так получить ничего не могут - они должны помочь найти все то, что им нужно. К примеру, они могут принять участие в сборе школьных вещей, раздаче листовок.
"У нас есть давние друзья-спонсоры, которые видят, что помощь уходит по назначению, приезжают, проверяют на раздачах, скажем, "Альфастрахование-ОМС" и "Тюменские моторостроители", и мы им очень благодарны, и всегда готовы отчитаться за каждый рубль, каждую тетрадку, - отметила Елена Майсюк. - К сожалению, господдержки, как в Москве, у нас в этом плане нет. Если пенсионеры получают гарантированный прожиточный минимум, то многодетная семья имеет право на пособие, если доход меньше 5 тыс. рублей, и в этом случае платят 402 рубля 50 копеек, поэтому помощи мы просим не на пустом месте. Наши дети вырастут, станут налогоплательщиками, будут работать на экономику и ВВП родной страны, есть смысл немного помочь им хотя бы к началу учебного года".
Всего в многодетной "Радости" более 1 тыс. 500 школьников. В среднем в одной семье четыре ребенка, нетрудно прикинуть, сколько нужно денег родителям на то, чтобы отправить в школу, скажем, хотя бы двух. А ведь есть и те, у кого в семье, как у самой Елены, четыре школьника сразу.
"Обычно самая большая проблема с обувью, канцелярией, колготками, портфелями на все возраста. В прошлом году нам в этом плане помогли два предпринимателя, которые просили их не называть, - один занимается женскими сумками, другой - охотничьими товарами - дал пару рюкзаков, - рассказала Елена Майсюк. - Одна добрая женщина по имени Наталья каждый год покупает зимой, в сезон распродаж, ящик-два-три школьной обуви. Она не работает в Газпроме, к примеру, не торгует на бирже, просто считает, что делает хорошее дело - и мы все за нее молимся".
Еще Елена отметила с благодарностью Выставочный зал, который дает возможность в дни школьной ярмарки обратиться многодетной организации к покупателям. Кто дневник купит, положит в общую корзинку, кто ластик, а кто и пару блузок, к примеру. Рады всему.
"Еще мы просим у предпринимателей отдать что не жалко, а для очень нуждающихся проводим две раздачи из вещей, собранных на нашем складе в течение года", - отметила руководитель многодетной организации.
К слову, сами многодетки взяли опеку над парой бабушек с внуками, которые никакого отношения к организации не имеют, но, как появляется возможность пригласить их на раздачу вещей, это делается непременно. "Это наши постоянные клиенты", - улыбается Елена Майсюк.
Перейдя к конкретной цифре, напомним добрым людям, что 169 первокласников очень хотят пойти в школу с новенькими портфелями, возможно, их мечтам суждено сбыться, чудеса бывают и под новый школьный год, не так ли?
Помочь многодеткам можно здесь: https://vk.com/club77458679
Евгения Тенегина