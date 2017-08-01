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Уральца, пытавшегося убить жену в роддоме, проверят на вменяемость

18:41 01 августа 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото следственного комитета РФ

Несколько ножевых ранений своей беременной супруге нанес в помещении родильного отделения одной из больниц Екатеринбурга местный житель 1989 года рождения.

Затем он скрылся. А благодаря действиям медицинских работников, жизни пострадавшей и ее ребенка удалось спасти.

По данному факту следственным отделом по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности).

Подозреваемого задержали сотрудники полиции по месту жительства, куда он пришел спустя некоторое время, сообщает региональное управление СКР.

Назначен комплекс необходимых экспертиз, продолжается допрос свидетелей, истребуется характеризующий материал в отношении подозреваемого, планируется провести судебную психиатрическую экспертизу в отношении задержанного на предмет его вменяемости. Все обстоятельства и причины покушения на убийство выясняются следователем Следственного комитета совместно с полицейскими.

Кроме того, в ближайшее время следствие СКР намерено предъявить подозреваемому соответствующее обвинение и обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Напомним, что за покушение на убийство женщины, заведомо находящейся в состоянии беременности, уголовный закон предусматривает ответственность вплоть до 15 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

Необходимо также отметить, что в ходе расследования сотрудниками Следственного комитета в обязательном порядке будут выясняться причины и условия, которые привели к возникновению такого инцидента, для чего будут вноситься соответствующие представления и приниматься (при наличии соответствующих оснований) иные меры, в том числе, уголовно-правового характера.

Теги: покушение на убийство , следственный комитет

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