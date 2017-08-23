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В Тюмени открывается модное пространство 55+

08:03 23 августа 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: пресс-служба департамента социального развития Тюменской области

Официальное открытие модного пространства и знакомство участников проекта кколы имиджа и стиля "Элегантный возраст" состоится в тюменском торгово-развлекательном центре "Матрица" (ул. Пермякова, 7б) 24 августа. Начало в 12 часов. 

Уникальная мультифункциональная территория объединит представителей зрелого возраста, fashion фотографов и специалистов beauty-индустрии.

Гостеприимно принять под своей крышей модников и модниц 55+ согласилась креативная группа специалистов nерритории gраздников "Лето". 

В течение пяти месяцев еженедельно для пенсионеров будут проходить разнообразные образовательные мероприятия, направленные на создание доступного образа современного, привлекательного и успешного пенсионера: мастер-классы от дизайнеров и стилистов, популярных блогеров, лекции от психологов и тренеров фитнес-клубов, встречи с иностранными гостями и многое другое.  

В программе официального открытия: отборочный кастинг по дефиле и фотопозированию от моделей агентства "Имидж" и профессиональных фотографов Натальи Сказки, Николая Ядрышникова, выступление артистов, презентация полезных сладостей и т. д., сообщает региональный благотворительный фонд "Старшее поколение".

Отметим, по итогам прохождения образовательного курса участникам проекта присвоят звания "Коуч-имиджмейкеров 55+". Применить полученные знания на практике пенсионеры смогут во время подготовки самых зрелищных событий в рамках проекта модного имиджевого показа моделей 55+ и фотоконкурса "#ЭлегантныйВозраст", презентация которых состоится 1 октября во время проведения ежегодного областного форума "На 55 с плюсом", посвященного Международному дню пожилых людей. 

До этого будущим "Коуч-имиджмейкерам 55+" предстоит самостоятельно набрать команду сверстников, подготовить яркие и гармоничные образы для моделей показа, разработать концепции фотосессий и создать персональный стиль. 

Фото: пресс-служба департамента социального развития Тюменской области

Финальным аккордом проекта станет презентация специального печатного и онлайн-навигатора "Возр@сту.net", опубликованного на областном портале "Старшее поколение", куда войдут лучшие подборки и практики, посвященные созданию модного образа, доступным способам сохранения красоты, правильному подбору аксессуаров и преображения в пенсионном возрасте.

        

Теги: мода , пенсионеры , старшее поколение

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