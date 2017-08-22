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Новый турниковый комплекс появился в Тюменском районе

15:54 22 августа 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: администрация Тюменского района

Современный турниковый комплекс появился в п. Андреевский Тюменского района.

Для тренировок местных борцов, боксеров и футболистов там уже построены спорткомплекс "Батыр" и площадка с искусственным покрытием для мини-футбола. Теперь местная администрация и производственники порадовали тех, кто любит занятия на турниках.

"Силовая подготовка лежит в основе любого тренировочного процесса, – отметил начальник управления по спорту и молодежной политике администрации Тюменского района Андрей Кайзер,  – поэтому я уверен, что пустовать турниковый комплекс не будет". 

Как сообщает администрация муниципалитета, прежде всего, думали о безопасности - все оборудование сертифицированное, на землю положили искусственное покрытие. На открытии тюменская команда street workout показала, каких результатов можно достичь, занимаясь на турниках.

Теги: спорт , Тюменский район

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