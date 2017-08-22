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Тюменец Муса Туменов поборется за медали по дзюдо на Универсиаде

17:10 22 августа 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: Тюмень-дзюдо

Представитель Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" Муса Туменов выступит в составе сборной команды России на всемирной летней Универсиаде в Тайбэе (Тайвань). 

23 августа подопечный Данила Воловича поборется за медали в абсолютной весовой категории среди мужчин, где уже заявлены 20 атлетов. Отметим, что Мусе 23 года, он является мастером спорта России, бронзовым призером Гран-при, бронзовым призером открытого континентального Кубка Европы, неоднократным призером первенств и чемпионатов России по дзюдо. 

В состязаниях по дзюдо участие примут 436 спортсменов из 66 стран мира. 

Онлайн-результаты на сайте www.ippon.org, онлайн-трансляция на сайте https://livestream.com/FISU, финальный блок на канале МАТЧ ТВ (начало в 14 часов по тюменскому времени) в дни соревнований, сообщает "Тюмень-дзюдо".

Теги: универсиада , Тюмень-дзюдо , дзюдо

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