В создании бренда Тюменской области поучаствуют дизайнеры со всего мира

фото ИА "Тюменская линия"

Не менее пятидесяти работ ожидают организаторы конкурса по созданию туристического бренда Тюменской области. Поучаствовать в нем могут как начинающие, так и опытные дизайнеры Тюменской области, России и мира. Свои работы дизайнеры могут регистрировать на сайте visitetyumen.ru.

Отметим, составлению технического задания по созданию турбренда предшествовало масштабное психосемантическое исследование, в котором приняли участие представители семи фокус-групп в возрасте от 20 до 60 лет, собраны мнения экспертов, проведен интернет-опрос.

Итоги работы показали, что восприятие региона его жителями резко разнится с тем, каким видят Тюменскую область люди, которые здесь никогда не были. По мнению экспертов, первые отмечают комфорт, удобство и особую энергетику города и области, а вторые ассоциируют наш регион с Сибирью, холодом, нефтью, деньгами и медведями.

По словам организатора исследования Ольги Петрушиной, задача конкурса - объективизировать субъективные мнения, найти общие точки пересечения, потому что заказчиком бренда является не отдельно взятый человек, а виртуальное сообщество, жители Тюменской области, которые хотят себя во внешнем мире позиционировать.

"Задача дизайнеров – не просто нарисовать что-нибудь о Тюмени, а изобразить то, что они увидели и услышали глазами и устами тюменцев, тех людей, кто живет здесь давно и знает о городе все. Должен получиться логотип, способный привлечь внимание и быть приятным и принятым всеми жителями региона. Наша задача – продвижение, формирование имиджа и выход на мировой уровень, повышение туристической привлекательности, создание единой системы визуальных коммуникаций, чтобы все, что связано с Тюменью было узнаваемым", - отметила она.

Если говорить о самой разработке, организаторы предлагают два сценария. Первый – это разработка логотипа на основе конкретной метафоры, образа, ремесла или исторического события, связанного с Тюменской областью. Второй – работа с геральдикой, когда старый герб Тюменской области модернизируют и сделают его воспринимаемым современным миром и современным человеком.

Конкурсные работы принимаются до 10 сентября. С 20 по 30 сентября состоится открытое мероприятие, где дизайнеры сами расскажут о своих брендах. Иногородние участники конкурса проведут презентацию посредством Skype. Победителя определят путем экспертного и народного голосования.

Автору лучшей работы достанется приз в 150 тыс. рублей, а бренд, созданный дизайнером-победителем, будет размещаться на сувенирной продукции, станет логотипом международных и межрегиональных мероприятий, где регион будет участвовать.

Любовь Голышева