Роспотребнадзор: школьная форма должна быть из натуральных материалов

minpromtorg.gov.ru | Фото: t-l.ru

Рекомендации относительно выбора школьной одежды опубликованы на сайте Роспотребнадзора.

При покупке школьной формы для ребенка родителям советуют помнить, что в этой одежде он будет проводить 5–6 часов. Поэтому в первую очередь школьная форма должна обеспечить сохранение здоровья.

Одежда должна формировать комфортный микроклимат так называемого пододежного пространства — это температура тела, влажность, паро- и воздухопроницаемость.

При этом неправильно подобранный костюм или его низкое качество могут вызывать болезни. Такие, как: контактный и атопический дерматиты, а также простудные заболевания, например грипп, острые респираторные заболевания и заболевания органов дыхания. Поэтому одежда, в которой ребенок находится в образовательном учреждении длительное время, должна быть сшита из натуральных материалов, соответствующих требованиям биологической и химической безопасности, предъявляемым к швейным изделиями, текстильным материалам.

Специалисты Роспотребнадзора при покупке школьной формы призывают обращать внимание на следующие важные моменты:

1) Внимательно изучите маркировку одежды — ярлычок с данными производителя и составом ткани.

2) Обратите внимание на символы, обозначающие, каким должен быть уход за изделием. Например, если на ярлычке указана химчистка — лучше отказаться от такой одежды, потому что химические вещества, используемые при чистке изделия, могут быть вредны для здоровья школьника.

3) Ткань, из которой сшита форма, должна хотя бы наполовину состоять из натуральных материалов. Лучше всего подходят для школьной формы хлопок и лен для осеннего и весеннего времени, шерсть и кашемир — для зимы. Максимальный процент синтетических волокон в школьной форме — не более 55 %.

Форма с содержанием синтетических волокон более 55% может быть дешевле, но на этом все ее достоинства заканчиваются. Синтетические волокна не дают коже дышать, в результате нарушается тепловой обмен и школьник начинает потеть, что может привести к переохлаждению и возникновению простудных заболеваний.

Кроме этого, синтетика может стать причиной возникновения аллергии, поскольку такая ткань притягивает к себе пыль, грязь и различные микроорганизмы, которые оказывают влияние на слизистые и могут стать причиной возникновения сыпи. Также синтетика способствует накоплению статического электричества, которое оказывает влияние на нервную систему, вызывая раздражение и быструю утомляемость.

Поэтому для повседневного ношения синтетическая форма не подходит. Однако полностью отказываться от синтетики в составе ткани тоже не стоит, потому что синтетические волокна "держат" форму одежды, увеличивают срок службы и упрощают уход за ней.

4) От изделия не должен исходить резкий запах. Наличие неприятного запаха может свидетельствовать о содержании в текстильных материалах вредных или даже опасных химических веществ, используемых при окраске ткани.

5) Гарантией безопасности школьной формы для здоровья является наличие декларации о соответствии на данное изделие или сертификата соответствия. Данные документы продавец обязан предъявить покупателю по первому требованию.

При покупке школьной формы необходимо правильно подбирать размер, убедиться, что ребёнку в ней удобно как в сидячем положении, так и при ходьбе.

Одежда не должна излишне стеснять движения ребёнка, не должна быть слишком узкой, потому что тесная юбка или брюки приведут к болям в животе, а тесные рубашки и сарафаны могут нарушить дыхание.

Рекомендуется ориентироваться на фигуру и вкус самого школьника, ведь форма должна не только быть красивой, качественной и модной, но и нравиться ее хозяину.

Выбирая цветовую гамму, следует учитывать общие правила школы. В любом случае, форма должна быть сдержанной, не стоит выбирать слишком яркие цвета. Родителям рекомендуют предпочесть пастельные, серые, бежевые, коричневые, темно-синие тона.

Следует купить сразу несколько предметов школьной одежды, чтобы их было удобно менять в течение недели. Для мальчиков это запасные брюки к форме и две–три однотонные рубашки, для девочек — запасная юбка или платье, две–три однотонные блузки.