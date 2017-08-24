Семьдесят три года назад советские войска освободили Кишинев

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24 августа 1944 года Кишинев был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Стратегическая наступательная операция войск 2-го и 3-го Украинских фронтов во взаимодействии с Черноморским флотом и Дунайской военной флотилией, проведенная 20-29 августа, позволила разгромить ясско-кишиневскую группировку немецких войск, завершить освобождение Молдавской ССР, вывести Румынию из войны на стороне Германии, открыть дорогу Красной Армии на Балканы.

К началу операции войска 2-го Украинского (командующий генерал армии Родион Малиновский) и 3-го Украинского (командующий генерал армии Федор Толбухин) фронтов находились на рубеже Красноильск, Пашкани, севернее Ясс, далее по Днестру до Черного моря, и занимали охватывающее положение по отношению к группировке противника.

В районе Кицкани советские войска удерживали важный плацдарм на правом берегу Днестра.

Перед 2-м и 3-м Украинскими фронтами оборонялась группа немецких и румынских армий "Южная Украина" (командующий генерал-полковник Ганс Фрисснер) общей численностью 900 тыс. человек, 7,6 тыс. орудий и минометов, свыше 400 танков и штурмовых орудий. Их поддерживала часть сил воздушного флота и румынские авиационные корпуса, имевшие 810 самолетов.

Противник, используя гористый рельеф местности и многочисленные реки, создал мощную глубоко эшелонированную (до 80 км) оборону с развитой системой инженерных сооружений. В центре группы армий "Южная Украина" на кишиневском направлении занимала оборону немецкая армия, на флангах расположились в основном румынские войска.

Советское командование умело использовало выгодную конфигурацию линии фронта и слабое обеспечение флангов группировки противника. По замыслу операции, войска 2-го и 3-го Украинских фронтов ударами с севера и востока на двух, далеко отстоящих друг от друга участках (северо-западнее Ясс и южнее Бендер) должны были прорвать оборону противника и, развивая наступление по сходящимся к району Хуши, Васлуй, Фэлчиу направлениям, окружить и уничтожить основные силы группы армий "Южная Украина", затем в высоких темпах развивать наступление вглубь Румынии.

Для проведения операции привлекались 1,25 млн человек, 16 тыс. орудий и минометов, 1,8 тыс. танков и САУ и 2,2 тыс. боевых самолетов (с учетом авиации флота). В составе советских войск находилась 1-я румынская добровольческая дивизия.

Наступление обоих фронтов началось 20 августа после мощной артиллерийской, а на 3-м Украинском фронте и авиационной подготовки. Войска 2-го Украинского фронта прорвали оборону противника на всю тактическую глубину и продвинулись на 16 км. В высоком темпе развивалось и наступление 3-го Украинского фронта.

К исходу второго дня советские войска сокрушили оборону противника, преодолев его третью оборонительную полосу, и овладели городами Яссы и Тыргу-Фрумос. Войска 3-го Украинского фронта в этот день также завершили прорыв обороны противника. Введенные в сражение гвардейский механизированные корпуса фактически отсекли 6-ю немецкую армию от 3-й румынской армии.

Развивая успех на внутреннем фронте окружения, 23 августа танковый корпус 2-го Украинского фронта вышел в район Хуши, а гвардейские механизированные корпуса 3-го Украинского фронта – к переправам на р. Прут в районе Леушени и Леово. Оперативное окружение кишиневской группировки противника было завершено. В этот же день войска, форсировавшие накануне во взаимодействии с Дунайской военной флотилией Днестровский лиман, окружили при содействии флотилии 3-ю румынскую армию, которая на следующий день прекратила сопротивление.

24 августа войска освободили столицу Молдавской ССР Кишинев. Таким образом, на пятый день, как и предусматривалось планом, завершился первый этап стратегической операции, в ходе которой было достигнуто окружение главных сил группы армий "Южная Украина".

На втором этапе Ясско-Кишиневской операции советское командование, выделив 34 дивизии на внутренний фронт для ликвидации окруженной группировки, использовало основные силы 2-го и 3-го Украинских фронтов для развития успеха на внешнем фронте окружения, вглубь Румынии.

Войска 2-го Украинского фронта 27 августа освободили Фокшаны, а 29 августа вышли к Плоешти. Войска 3-го Украинского фронта, наступая на юг по обоим берегам Дуная, отрезали пути отхода разбитым войскам противника к Бухаресту.

Дунайская военная флотилия и Черноморский флот, содействуя наступлению сухопутных войск, обеспечивали переправы через Дунай, высаживали десанты, наносили удары морской авиацией. К 30 августа были освобождены города Тулча, Галац, Констанца (главная военно-морская база Румынии), Сулина и другие.

За боевые отличия 126 соединениям и частям сухопутных войск и флота, участвовавшим в Ясско-Кишиневской операции, были присвоены почетные наименования Кишиневских, Ясских, Фокшанских, Рымницких, Констанцких.

Материал подготовлен на основе информации Российского военно-исторического общества.