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В тюменском "Пионере" ждут певческие таланты

14:58 24 августа 2017 | mobile | | print версия для печати
pioner72.ru

В отделении вокального и хорового искусства дворца творчества и спорта "Пионер" открыта запись в творческие коллективы.

Ансамбль народной песни "Родничок", вокальный ансамбль "Музыкальный трамплин" и музыкально-хоровая студия "Лира" приглашают мальчишек и девчонок от 5 до 18 лет. Дети от 4 до 17 лет смогут попробовать себя в музыкально-хоровой студии "Золотой камертон", от 4 до 16 лет – в студии эстрадного вокала "Дебют", а в студии православной и духовной музыки "Ковчег" ждут пополнение юных талантов в возрасте от 5 до 16 лет.

Ребят от 3-х лет ждет студия эстрадного вокала "Нота". А если ваши дети от 7 до 17 лет желают не только петь, но и обучаться азам игры на классической гитаре, то отделение готово предоставит для них и эту возможность. Узнать подробнее об ансамблях и студиях отделения, а также изучить расписание занятий можно здесь.

Прослушивания в коллективы начнутся с 25 августа. С графиком проведения прослушиваний на отделении вокального и хорового искусства на 2017-2018 учебный год можно познакомиться на сайте Дворца "Пионер".

Теги: ДИ Пионер , хор

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