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Россияне стали есть больше шоколада и тортов

19:21 25 августа 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: www.vgorode.ru

До 4,6 кг шоколадных изделий за год в среднем съедает каждый россиянин.

Такие данные опубликовал Центр исследований кондитерского рынка на первый квартал 2017 года. В декабре 2016 года (предновогоднее высокое время продаж) потребление было ниже - 4,4 кг. 

Кроме того, по данным РИА-Новости, в июне покупки тортов и пирожных достигли в среднем 2 кг на человека в год, хотя это ниже докризисного уровня в 2,5 кг. При этом цены на эти сладости поднялись на 5% в июне по сравнению с 2016 годом и на 2% по сравнению с январем 2017 года.

Производство шоколадных кондитерских изделий в России выросло на 3,5% - до 130 тыс. т. Их покупают не только на российском рынке, но и в 50 странах мира. Один из основных любителей российского шоколада - Китай.

Иимпорт кондитерских изделий в Россию после почти двухлетнего падения набирает обороты. За период с января по июнь 2017 года поставки сладостей в Россию выросли на 25,1% - до 100,9 тыс. т. на сумму $310,3 млн. В основном их везут из Белоруссии, Казахстана и Германии. 

Теги: питание , экономика , импорт , производство , экспорт

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