up

25.08.2017 пятница

EUR 69.7434

USD 59.1397

В Тюмени 22..24 С 2 м/с
ветер юго-восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

В Преображенский запустят новый автобусный маршрут

12:31 25 августа 2017 | mobile | | print версия для печати
smn72.ru

Маршрут, связывающий Преображенский район с восточной и центральной частями города, получил порядковый номер 16. 

В прямом направлении автобусы маршрута №16 "ул. Созидателей – Тюменский индустриальный университет" будут курсировать по следующей схеме: ул. Созидателей – ул. Уездная – ул. Губернская – ул. Закалужская – ул. Федюнинского – ул. Мельникайте – ул. Менделеева – ул. Пермякова – ул. 50 лет Октября – ул. Мельникайте. 

В обратном направлении схема движения следующая: ул. Мельникайте – ул. Республики – ул. Пермякова – ул. Менделеева – ул. Мельникайте – ул. Федюнинского – ул. Червишеский тракт – ул. Уездная – ул. Созидателей. 

Напомним, разработка маршрута велась специалистами МКУ "Тюменьгортранс", департамента дорожной инфраструктуры и транспорта совместно с застройщиком  ГК "ЭНКО" и жителями Преображенского. 

На сайте tgt72.ru был создан опрос, в котором все жители могли рассказать о своих транспортных потребностях. Участие в нем принимали не только пассажиры общественного транспорта, но и автомобилисты, велосипедисты, клиенты такси. На основе полученных данных была составлена картина транспортной мобильности жителей района. Исходя из нее и был разработан новый автобусный маршрут. 

Обслуживать маршрут будут 9 транспортных средств средней вместимости. Запуск намечен на 1 января 2018 года. 

Расписание появится на остановках, сайте tgt72.ru и в мобильном приложении "Тюмень.Транспорт" ближе к дате запуска маршрута.

Теги: Тюменьгортранс , общественный транспорт , Преображенский район

Последние новости

13:37 От а до я: новая школа в Восточном-2 стала рекордсменом по числу первоклассников
13:26 В Тюмени снесли самострой
13:15 Отопительный сезон начали на Ямале
13:04 Тюменскими домами управляют 4-5-звездные УК Фото
12:53 В рекламную кампанию фильма "Тобол" и Тобольского музея-заповедника вложат 80 миллионов рублей Фото
12:42 Евгений Заболотный: обманутые дольщики не остаются без поддержки региональной власти Фото
12:31 В Преображенский запустят новый автобусный маршрут
12:20 Кубок "Лады-Арены" уехал в Ханты-Мансийск
12:09 На Молодежной отключат светофор
11:58 Школы, больницы и детсады Ишима готовы к отопительному сезону
Все новости

Архив новостей

Август, 2017
﻿

Губернатор

Тюменская область достойно провела летнюю оздоровительную кампанию

Торговля в Тюмени должна быть цивилизованной, считает Владимир Якушев

В Тюменской области растет количество первоклашек

Политика

Интернет-агрегаторы пойдут на поправку

Сопредседатель ОНФ по Тюменской области прокомментировал встречу Владимира Путина с молодежью

"Единая Россия" провела в Вагайском районе семейный праздник

Экономика

Отопительный сезон начали на Ямале

Тюменскими домами управляют 4-5-звездные УК

Евгений Заболотный: обманутые дольщики не остаются без поддержки региональной власти

Общество

От а до я: новая школа в Восточном-2 стала рекордсменом по числу первоклассников

В Тюмени снесли самострой

В рекламную кампанию фильма "Тобол" и Тобольского музея-заповедника вложат 80 миллионов рублей

Спорт

Кубок "Лады-Арены" уехал в Ханты-Мансийск

Сургутский штангист завоевал золото всемирной универсиады

Тюменец вывел команду в следующий раунд Кубка УЕФА

Происшествия

За убийство старушки осужден житель Казанского района

Беспилотник Росгвардии обнаружил в Тюменском районе любителя конопли

Следователи разыскивают пропавшего в Тюмени мужчину с татуировкой дракона
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+