В Преображенский запустят новый автобусный маршрут

smn72.ru

Маршрут, связывающий Преображенский район с восточной и центральной частями города, получил порядковый номер 16.

В прямом направлении автобусы маршрута №16 "ул. Созидателей – Тюменский индустриальный университет" будут курсировать по следующей схеме: ул. Созидателей – ул. Уездная – ул. Губернская – ул. Закалужская – ул. Федюнинского – ул. Мельникайте – ул. Менделеева – ул. Пермякова – ул. 50 лет Октября – ул. Мельникайте.

В обратном направлении схема движения следующая: ул. Мельникайте – ул. Республики – ул. Пермякова – ул. Менделеева – ул. Мельникайте – ул. Федюнинского – ул. Червишеский тракт – ул. Уездная – ул. Созидателей.

Напомним, разработка маршрута велась специалистами МКУ "Тюменьгортранс", департамента дорожной инфраструктуры и транспорта совместно с застройщиком ГК "ЭНКО" и жителями Преображенского.

На сайте tgt72.ru был создан опрос, в котором все жители могли рассказать о своих транспортных потребностях. Участие в нем принимали не только пассажиры общественного транспорта, но и автомобилисты, велосипедисты, клиенты такси. На основе полученных данных была составлена картина транспортной мобильности жителей района. Исходя из нее и был разработан новый автобусный маршрут.

Обслуживать маршрут будут 9 транспортных средств средней вместимости. Запуск намечен на 1 января 2018 года.

Расписание появится на остановках, сайте tgt72.ru и в мобильном приложении "Тюмень.Транспорт" ближе к дате запуска маршрута.