up

26.08.2017 суббота

EUR 69.6995

USD 59.1476

В Тюмени 20..22 С 3 м/с
ветер юго-восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

Защитники природы просят прокуратуру проверить онлайн-игры, где мучают животных

15:49 26 августа 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"

Фонд возрождения окружающей среды "Территория мир" попросил руководство Генпрокуратуры и Роскомнадзора проверить сайты, которые содержат игры с издевательствами над животными.

Поводом для обращения стали результаты мониторинга, который провели сотрудники фонда. Обращение вместе со скриншотами страниц этих сайтов уже направлены на имя генпрокурора России Юрия Чайки и главы Роскомнадзора Александра Жарова.

Фонд просит руководство ведомств "организовать проведение проверки по данному обращению и при наличии оснований принять исчерпывающие меры реагирования, направленные на запрет впредь распространения в интернете контента, популяризирующего и провоцирующего в детской и подростковой среде жестокость и насилие по отношению к животным, сообщает РИА Новости

Широкий резонанс приобрела недавняя история "хабаровских живодерок". Уголовное дело было возбуждено в октябре 2016 года после того, как в интернет попали фотографии и видео с расправами над собаками и кошками. Подозреваемыми по делу стали студентка-первокурсница Алина Орлова и ее соседка Алена Савченко, которые брали животных "в добрые руки" по объявлениям. Несколько владельцев узнали своих бывших подопечных в убитых животных. На тот момент девушкам было по 17 лет. 

Во многих городах России прошли массовые пикеты и митинги с требованием реального срока заключения для виновных и ужесточения наказания по статье "жестокое обращение с животными". Те же требования содержали петиции, размещенные в интернете. В пятницу суд Индустриального района Хабаровска приговорил к заключению в колонии всех фигурантов этого дела, назначив им от трех до четырех лет и трех месяцев лишения свободы, непосредственное наказание за убийства животных каждой из девушек составило 150 часов обязательных работ.

 

Теги: жестокое обращение с животными , игры , Роскомнадзор , прокуратура

Последние новости

16:19 Опыт социального предпринимательства Югры применят в Тюмени
15:49 Защитники природы просят прокуратуру проверить онлайн-игры, где мучают животных
15:17 Тюменцев заинтересовал опыт Казахстана по организации работы  здравоохранения и подготовке медицинских кадров 
15:01 В Тюмени научились продлять жизнь аккумуляторных батарей
14:26 Российские ученые создали устройство для "просвечивания" земли
13:48 Минздрав намерен ввести единую государственной инфосистему
13:06 Первый тизер фильма про заповедник "Малая Сосьва" готов к показу
12:52 Борьбу с коррупцией обсудили в Тюменском районе
12:10 Минобороны опубликовало уникальные документы о Сталинградской битве
11:31 Поисковый отряд "Белая сова" приглашает добровольцев
Все новости

Архив новостей

Август, 2017
﻿

Губернатор

Тюменцев заинтересовал опыт Казахстана по организации работы  здравоохранения и подготовке медицинских кадров 

Владимир Якушев: Россия активно участвует в решении мировых энергетических проблем

Владимир Якушев: Тюмень и Астана обменяются опытом создания комфортной городской среды

Политика

Интернет-агрегаторы пойдут на поправку

Сопредседатель ОНФ по Тюменской области прокомментировал встречу Владимира Путина с молодежью

"Единая Россия" провела в Вагайском районе семейный праздник

Экономика

Владимир Чейметов: регион может поставлять племенной скот в приграничные страны

Россияне стали есть больше шоколада и тортов

Отопительный сезон начали на Ямале

Общество

Опыт социального предпринимательства Югры применят в Тюмени

Защитники природы просят прокуратуру проверить онлайн-игры, где мучают животных

В Тюмени научились продлять жизнь аккумуляторных батарей

Спорт

Роман Широков дал старт проекту "Хороший футбол" в Тобольске

Югорские ватерполистки поборются за медали Универсиады

Югорские биатлонисты завоевали золото в смешанной эстафете ЧМ

Происшествия

В США объявлен режим стихийного бедствия из-за урагана

На Кубани объявлен траур в связи с ДТП

Полицейские разбираются с опасными играми детей на железной дороге
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+