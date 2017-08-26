Защитники природы просят прокуратуру проверить онлайн-игры, где мучают животных

Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"

Фонд возрождения окружающей среды "Территория мир" попросил руководство Генпрокуратуры и Роскомнадзора проверить сайты, которые содержат игры с издевательствами над животными.

Поводом для обращения стали результаты мониторинга, который провели сотрудники фонда. Обращение вместе со скриншотами страниц этих сайтов уже направлены на имя генпрокурора России Юрия Чайки и главы Роскомнадзора Александра Жарова.

Фонд просит руководство ведомств "организовать проведение проверки по данному обращению и при наличии оснований принять исчерпывающие меры реагирования, направленные на запрет впредь распространения в интернете контента, популяризирующего и провоцирующего в детской и подростковой среде жестокость и насилие по отношению к животным, сообщает РИА Новости.

Широкий резонанс приобрела недавняя история "хабаровских живодерок". Уголовное дело было возбуждено в октябре 2016 года после того, как в интернет попали фотографии и видео с расправами над собаками и кошками. Подозреваемыми по делу стали студентка-первокурсница Алина Орлова и ее соседка Алена Савченко, которые брали животных "в добрые руки" по объявлениям. Несколько владельцев узнали своих бывших подопечных в убитых животных. На тот момент девушкам было по 17 лет.

Во многих городах России прошли массовые пикеты и митинги с требованием реального срока заключения для виновных и ужесточения наказания по статье "жестокое обращение с животными". Те же требования содержали петиции, размещенные в интернете. В пятницу суд Индустриального района Хабаровска приговорил к заключению в колонии всех фигурантов этого дела, назначив им от трех до четырех лет и трех месяцев лишения свободы, непосредственное наказание за убийства животных каждой из девушек составило 150 часов обязательных работ.