ФСБ: что делать если вы нашли подозрительный предмет
Тюменцам напоминают основные правила поведения при обнаружении подозрительных предметов.
Категорически запрещается трогать, вскрывать, передвигать или предпринимать какие-либо иные действия с обнаруженным предметом;
Не рекомендуется использовать мобильные телефоны и другие средства радиосвязи вблизи такого предмета;
Необходимо немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в правоохранительные органы
•468-945 - телефон доверия РУФСБ России по Тюменской области;
•291-432 - телефон доверия УВМД России по Тюменской области;
Общественный транспорт
Если вы обнаружили забытый или бесхозный предмет в общественном транспорте:
Опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чей он и кто его мог оставить;
Если хозяин не найден, немедленно сообщите водителю.
Подъезд жилого дома
Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома:
Спросите у соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен - немедленно сообщите в полицию.
Учреждение
Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении:
Немедленно сообщите о находке администрации или охране;
Зафиксируйте время и место обнаружения;
Предпримите меры к тому, чтобы люди отошли как можно дальше от подозрительного предмета и опасной зоны;
Дождитесь прибытия представителей правоохранительных органов, укажите место расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения;
Не паникуйте. О возможной угрозе взрыва сообщите только тем, кому необходимо знать о случившемся.
Также необходимо помнить, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. На наличие взрывного устройства, других опасных предметов могут указывать следующие признаки:
Признаки взрывного устройства
Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, шпагата, веревки, скотча в пакете, либо торчащие из пакета;
Шум из обнаруженных подозрительных предметов (пакетов, сумок и др.). Это может быть тиканье часов, щелчки и т.п.
Наличие на найденном подозрительном предмете элементов питания (батареек);
Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески;
Наличие предмета, не свойственного для данной местности;
Специфический запах, не свойственный данной местности.
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