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В Тобольском музее хранится коллекция уникальных фотоснимков

15:32 02 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: ТИАМЗ

Лекция "Коллекция фотографий в фондах Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника" состоялась в научной библиотеке ТИАМЗ.

Как сообщает пресс-служба музейного комплекса, ее провела старший научный сотрудник ТИАМЗ Ольга Батькина. Она познакомила слушателей с основными этапами истории фотографии, рассказала о коллекции предметов "Фотографии и негативы" старейшего музея Сибири. Слушателям позволили прикоснуться к уникальным экспонатам из фонда музея.

Сейчас коллекция насчитывает 10 тыс. 776 предметов основного фонда, 12 тыс. 404 научно-вспомогательного и 631 предмет интерактивного фонда. Первые два альбома с фотоснимками поступили в музей в конце XIX – начале XX вв. Это были портретные фотографии бывших сибирских митрополитов и архиереев. Они были выполнены в тобольском фотоателье Марии Уссаковской по инициативе преосвященного Агафенгела и изданы Епархиальным братством.

Много снимков привезено из этнографических, археологических, ботанических экспедиций по Югре и Ямалу.

Есть в Тобольске и фотографические портреты Петра Павловича Ершова, Дмитрия Ивановича Менделеева, основателя музея Ивана Николаевича Юшкова, Павла Арсеньевича Грабовского.

Теги: музей , Тобольск

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