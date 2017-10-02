Движение на тобольском участке трассы Тюмень - Ханты-Мансийск перекроют

фото Тобольской промплощадки

Ограничение движения автотранспорта в Тобольске произойдет 3 и 7 октября. Об этом сообщает администрация города.

Перекроют движение в связи с доставкой крупногабаритного и тяжеловесного оборудования на площадку строительства "Западно-Сибирского комплекса глубокой переработки углеводородного сырья".

Не будет проезда на следующих участках:

- с 5 часов 45 минут до 6 часов будет перекрыто движение на участке ул. Уватский тракт от автодороги Подъезд к промпорту до федеральной трассы Тюмень – Ханты-Мансийск;

- с 6 часов до 10 часов на участке федеральной трассы Тюмень – Ханты-Мансийск от дороги подъезд к ж/д вокзалу до пр. Дзираева. Движение автотранспорта в направлении Тюмень – Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийск – Тюмень пройдет транзитом через город;

с 10 часов до 14 часов на участке пр. Дзираева (от трассы Тюмень – Ханты-Мансийск до ул. Юдина).