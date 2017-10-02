В Тюмени осудили поджигателя бездомных

Фото: прокуратура РФ

Попытка сжечь обидчиков обернулась для тюменского безработного 9 годами 6 месяцами заключения. Суд состоялся в Тюмени 2 октября.

Как сообщает прокуратура Тюменской области, 34-летний Алексей Филеев, не имеющий регистрации и определенного места жительства, 9 марта поссорился с другим бездомным возле торгового центра на Московском тракте. Оба они там попрошайничали и не поделили территорию. За конкурента вступились мужчина и женщина, тоже бездомные, обитающие в теплотрассе.

Алексей Филеев решил сжечь обидчиков в коммуникациях на пересечении ул. Протазанова и Закалужской, где те проживали. Кроме них там было еще трое человек.

В ночь на 10 марта злоумышленник купил бензин и облил лестницу, ведущую в теплотрассу. Он поджег топливо. Внутри теплотрассы произошел пожар.

Один бомж выскочил на улицу. Филеев облил его бензином и бросил в него горящую пластиковую канистру. Потерпевший загорелся и бросился в снег, чтобы потушить пламя и остаться в живых. Фалеев убежал.

Обитатели теплотрассы спаслись. Облитый бензином бездомный получил ожоги головы, шеи, туловища, верхних конечностей площадью 50% поверхности тела, ожог верхних дыхательных путей.